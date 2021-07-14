中國研製袖珍型核反應堆首推商用

中國已經開始建造一種新的、更容易設計的核反應堆，即SMR，它將是世界上第一個進入商業服務的核反應堆。該核反應堆將首先安裝在海南一個島嶼上，其功率輸出高達300兆瓦（MW），而傳統的現代反應堆則超過1,000兆瓦，可供52.6萬個家庭用電。

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據法新社說，近幾十年來，核反應堆的規模趨於增長，但這些龐大的核反應堆項目規模巨大，非常複雜且昂貴。出於這個原因，核研究對小型模塊化反應堆的發展越來越感興趣，其英文縮寫為SMR（"小型模塊化反應堆"）。這些小型反應堆，功率輸出高達300兆瓦（MW），而傳統的現代反應堆則超過1,000兆瓦。

這些袖珍型反應堆可以在工廠中大量生產，然後運輸到其安裝地點，這大大降低了成本。另一個優勢是，它們可以部署在偏遠地區或幾乎沒有基礎設施的地區。

據中國新華社說，中國周二開始在熱帶島嶼海南（南部）裝置這種類型的SMR，它將成為世界上第一個進入商業服務的項目。長江發電站最終將配備由中國核電巨頭中核集團設計的SMR玲瓏一號（ACP100）。

據中核集團稱，該核反應堆項目功率為125兆瓦，應能為52.6萬個家庭供電。

相關研製安裝的持續時間沒有具體說明。

據俄羅斯和美國正在進行最先進的項目，但它們都還沒有獲得商業使用的任何認證。法國核工業幾年來也一直在考慮一個名為 "Nuward "的SMR項目。該項目由法國原子能委員會（CEA）、電力公司EDF、海軍集團Naval Group和緊湊型反應堆專家（主要為海軍工業）TechnicAtome多方合作。

2019年，由俄羅斯開發的世界上第一座浮動核電站，在北極地區經過5000公里的旅程後，抵達並最終安置於俄羅斯遠東地區佩韋克停泊港。