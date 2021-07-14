中國評百年百名革命紅作家 莫言被批出榜外

近日，中國作協、《光明日報》、《文藝報》等權威機構和央媒，正式將一貫暴露中國新社會“黑暗”的媚外“作家”莫言，踢出中國百年名作家之列，這實際是徹底否定了他和他的作品。莫言是中國境內唯一諾貝爾文學獎得主。有中國網友表示：“莫言得獎中了海外對中國不懷好意人的下懷。”

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中國境內唯一諾貝爾文學獎得主莫言被批“媚外”，據新頭殼今天報道稱，莫言遭踢出百年名作家之列。

中國《光明日報》6月22日發表中國作協黨組成員秘書處書記吳義勤《中國文學的紅色基因》。文中列出了中國百年來上百具有紅色基因的作家和作品，新中國建立後作家的作品也有數十部，而莫言和他的魔幻大作卻不見蹤影。文章稱，新中國成立後，《紅旗譜》《紅岩》《紅日》《創業史》《青春之歌》《山鄉巨變》《保衛延安》《林海雪原》等紅色經典是全中國人最愛讀的作品。

據吳義勤稱，講好黨的故事是中國新文學的神聖使命。比如郭沫若的《女神》最早表達了對共產主義的呼喚，表現出摧毀舊世界、創造新世界的革命精神；賀敬之、丁毅執筆的《白毛女》深刻揭示“舊社會把人變成鬼，新社會把鬼變成人”的主題；老舍的《龍鬚溝》通過龍鬚溝的古今對比，表達了對新中國的無比熱愛；金一南的《苦難輝煌》全景展現黨建立紅色政權、領導人民進行偉大長征和革命戰爭的恢宏歷史。

《文藝報》總編梁鴻鷹《讓人們重回百年文學現場一一寫在“紅色經典初版影印文庫”出版之際》，文章也列出的大量紅色作家和作品，莫言也榜上無名。中國央媒幾乎同時發表重磅文章，強調文藝創作要為人民服務，為社會主義服務。凡是損害人民利益，抹黑新中國，詆毀社會主義的作品都缺少紅色基因，都違背主流民意，必然被人民大眾所唾棄，最終被掃進歷史的垃圾堆。

據該報道說，而莫言的作品被批沒有一部是歌頌社會主義新生活的，幾乎都在揭露所謂的“黑暗面”。在他的作品裡，幹部都是粗俗不堪的，老百姓都是愚昧無知的。他之所以能夠獲得諾文獎完全是因為他徹底地否定了49年之後30年的歷史，抹黑了我黨所取得的重大成就。

莫言曾經寫道 :“只有正視人類之惡，只有認識到自我之醜，只有描寫了人類不可克服的弱點和病態人格導致的悲慘命運”，才能真正產生“大悲憫”（莫言《生死疲勞》）。他在一次採訪中表示：文學藝術絕不是唱讚歌的工具。

有中國網友表示：“莫言得獎中了海外對中國不懷好意人的下懷，紛紛對他的作品進行出版，他的名聲也越來越大，直到成為中國唯一獲諾貝爾文學獎的作家。”

新頭殼報道稱，莫也也曾在2013年因出書宣傳而來過台灣，他表示從大陸電視看台灣，覺得台灣“一團混亂”，來了之後才發現台灣“亂只亂在立法院”。他還讚揚：“台灣處處是雷鋒”。