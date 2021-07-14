傳馬雲阿里與多家中國國企考慮收購部分紫光股權

清華大學旗下的芯片研發公司紫光集團陷入財務危機，處於破產邊緣。由於紫光集團無法清償到期債券，9日遭債權人之一徽商銀行，向法院申請破產重整。紫光集團目前背負的債務約310億美元，而且接下來會有更多的債券將到期，因此正在尋求出售所持的紫光股份，共46.45%的股權。有消息指阿里巴巴與多家國企有意出手收購旗下紫光股份的部分股權。沒有消息報告此舉是商業行為，還是受指派救場。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，紫光不能倒，傳阿里與中國國企考慮收購部分股權。中國紫光集團近日因無力清償到期債券，遭債權人向法院申請破產重整。為拯救紫光，傳出阿里巴巴與多家國企有意出手收購旗下紫光股份的部分股權，金額達77億美元。

據路透社消息，紫光集團目前背負的債務約310億美元，而且接下來會有更多的債券將到期，因此正在尋求出售所持的紫光股份，共46.45%的股權。該報道引述知情人士透露，阿里巴巴和多家中國國有企業可能“出手相救”，正在考慮收購紫光股份部分股權。目前紫光所持紫光股份的價值約落在62億到77億美元之間。

消息提到，潛在收購企業包含無錫市政府所有的無錫產業發展集團、北京電子控股有限責任公司，以及有政府背景的半導體投資基金建廣資產（JAC Capital）。此外，阿里巴巴可能也會與地方國企聯手。消息分析，若這項交易成功達成，將是中國監管機構開始打壓科技產業以來，阿里巴巴完成的第一筆交易。

阿里巴巴持股的螞蟻科技集團去年11月原定在上海、香港掛牌上市，但在上路前夕遭官方叫停，隨後面臨一系列的監管；今年4月又因為違反反壟斷法，被裁罰人民幣182.28億元。消息引述一份紫光集團的書面回應指出，為減輕債務風險，“該公司（紫光）已在引資特別工作組的指導下接洽了幾家投資者”、“如果進入司法重組，清華紫光將為引入戰略投資者作出總體安排。”

中央社說，紫光集團是中國最大的半導體企業，主要經營的領域範圍包含芯片、雲端運算，旗下共有紫光國微、紫光股份等企業。紫光向來被視為中國半導體國家隊的領頭羊，董事長趙偉國過去曾誇下海口要買下台灣台積電、合並聯發科。