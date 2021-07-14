回應日本防衛白皮書？四艘中國海警船湧入釣魚島海域

日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，14日上午10點20分左右起，中國海警局4艘船隻相繼駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近的日本領海。4艘船從上午11點55分前後開始駛入領海外側的毗連區。據稱，2艘一隊分別從大正島和南小島的南側駛入領海。周圍並無日本漁船航行。這是繼本月12日後中國公務船再度駛入尖閣周邊日本領海，也是今年第30天。日本與中國均稱此海域為領海。

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據共同社今天報道稱，4艘中國公務船駛入尖閣附近日本領海。其中1艘搭載了類似機關炮的裝置。海保巡邏船警告中國公務船駛離領海。

包括領海外側毗連區在內，尖閣周邊已連續152天發現中國公務船，刷新了2012年9月尖閣國有化以來的最長連續天數。

據中央社今天報道，日本昨天發布2021年版防衛白皮書，首度提到“台灣局勢”穩定的重要性後，4艘中國海警船今天上午駛入釣魚台爭議海域。

中國海警局官方微博上午9時50分通報，中國海警2301艦艇編隊在釣魚台“領海”內巡航。

針對日本13日發布的2021年防衛白皮書首度提及台灣局勢穩定的重要性，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮下午透過新聞稿聲稱，日方一段時間來在涉台問題上接連採取錯誤言行，一意孤行朝錯誤方向發展，嚴重違反中日四個政治文件精神，嚴重違背“一個中國”原則，向“台獨分裂勢力”發出嚴重錯誤訊號，給台海和平穩定帶來嚴重消極影響，對此表示強烈不滿。