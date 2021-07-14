培養維護國安由娃娃抓起 港府向幼兒園教師派中國學者國安法讀本

為了協助港人認識其中國人的身分，以及培養他們日後在維護國家安全方面的責任，教育局本月起，向幼兒園派發由中國法律學者王振民等人撰寫的《港區國安法》讀本，供教師參考。

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教育局向兩歲零八個月至五歲幼兒入讀的幼兒園發出通函，指《港區國安法》已經實施，幼兒園可協助幼兒認識香港是中國的一部分，以及其作為中國人的身份，幫助幼兒初步認識國家和中華文化，培養國民身份認同，讓他們往後深入認識國家安全的不同方面，以及自己在維護國家安全的責任。該局補充，「初步認識中華文化及作為中國人的身份」是《幼兒園教育課程指引》中「個人與群體」學習範疇內其中一個學習期望。

為提升教師對國安法的認識，教育局將由本月起安排分批派送《香港特別行政區維護國家安全法讀本》(下稱《讀本》)至所有開設本地課程的幼兒園，每所幼兒園會獲發七本，相信可有助支持教師正確認識和推行國家安全教育。

這本由中國清華大學法學院教授王振民、北京師範大學法學院教授黃風及南開大學法學教授畢雁英編寫的《讀本》，本年4月由中國教育部長陳寶生贈予香港，教育局同月分發給中小學，本月則派給幼兒園。根據《讀本》簡介，該書有助認識理解《港區國安法》的核心要點，但其觀點部分被指與香港認知不同。例如該書作者在《前言》反駁外界對國安法的指控時提到，「古今中外觸犯國安都是重罪，但是又有多少人會觸犯國安重罪呢？」重申肯定是極少數人，又認為國安法實施愈久、觸犯者愈少。若覺香港有國安法「很難接受」，反問世界上有哪個國家、地方沒有國安法，哪個地方的國安法比香港更寬鬆，「恐怕找不到」。

對於教育局向幼兒園派發《讀本》，建制派的香港教育聯會，其身兼幼兒園校長的副主席林翠玲表示，會鼓勵教師閱讀《讀本》，認為多認識是好事。不過，有不願具名的幼兒園校長稱，已於日常課堂教導國民身分認同，但考慮到幼兒的程度，不宜過分深入及艱深。