巴基斯坦大巴爆炸有新消息 中國9工程師傳喪生

巴基斯坦西北部今天發生巴士爆炸事件，造成13人死亡，其中包含9名中國公民。哈札拉（Hazara）地區一名高階官員表示，這輛巴士搭載30多名中國籍工程師，前往開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）上柯赫斯坦地區（Upper Kohistan）的達蘇水壩（Dasu dam）工地。目前沒有任何組織與個人宣布對這一起爆炸事件承責。

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據中央社今天報道說，巴基斯坦巴士爆炸已報13死，9名中國公民喪命。

巴基斯坦官員指出，巴基斯坦西北部今天發生巴士爆炸事件，造成13人死亡，其中包含9名中國公民。目前還不清楚是路邊有爆炸裝置，或是有人在巴士內部放置物品。

據一名地方政府高官匿名表示，爆炸發生後，巴士墜入深谷，釀成重大傷亡。這位官員說，另有28名中國公民受傷。

巴基斯坦一輛載滿中國工程人員的巴士今天遭到炸彈襲擊，迄今至少造成9名中國公民死亡與多人傷亡。中國外交部下午表示震驚和譴責，要求巴基斯坦當局儘快徹查真相。

目前尚不知道這起炸彈襲擊事件是否針對中國，不過中國駐巴基斯坦大使館事後已發布緊急安全提醒，要求在巴的中國公民非必要不外出。

據中國駐巴基斯坦使館下午發表聲明稱，14日上午7時左右，中方企業承建的柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）達蘇水電站（Dasu dam）專案出勤班車在赴施工現場途中遭遇爆炸。目前已造成9名中方人員、3名巴方人員遇難。巴方正在對原因展開調查。

事發後，中國駐巴使館在第一時間啟動應急預案，聯繫巴基斯坦軍方、外交部、內政部等相關部門，要求巴方不惜一切代價進行全力救援和救治，加強對中方在巴國機構、專案、人員的安保，並儘快查明此次事件真相。巴國軍方已在第一時間組織救援，出動直升機轉運傷員。

中國駐巴使館對這起事件表示強烈譴責，對遇難者表示深切哀悼，對傷者致以誠摯慰問，將會同巴方全力做好事件善後處置工作。中國駐巴使館在此提醒當地中國公民、企業、項目務必高度重視，密切關注當地安全角勢，加強專案人員安全，嚴密防範，非必要不外出。

據新頭殼報道稱，此前4月21日，巴基斯坦俾路支省（Baluchistan）首府奎達市（Quetta）的一家豪華飯店發生爆炸案，造成5人死亡，當時下榻該飯店的中國駐巴基斯坦大使農融因為外出開會逃過一劫。巴基斯坦塔利班運動組織事後宣稱是他們所為。

據路透社稍早報道稱，周三巴基斯坦北部一輛巴士發生爆炸，造成八人死亡，其中包括四名中國公民。

“在上科希斯坦(Upper Kohistan)...載着中國工程師的巴士發生了巨大的爆炸。有八人喪生，”哈紮拉地區的一名高級行政官員告訴路透社。他說，這輛巴士載有30多名中國工程師，駛往上科希斯坦的達蘇大壩(Dasu dam)工地。他說，與這些工程師同行的兩名準軍事安全人員也遇難了。

據中國官方媒體稍早報道，疑似針對中國人的恐攻! 巴基斯坦巴士爆炸，車內中國公民6死31傷。

新頭殼引述《騰訊網》消息，巴基斯坦北部偏遠地區在今 (14) 日，一輛巴士突然發生爆炸，造成至少8人死亡，其中包括至少6名中國公民和1名巴基斯坦士兵，另有31位中國公民受傷。目前尚不清楚爆炸是來自路邊裝置還是位於車內，但中國使館把此事故定義為襲擊事件。

一位不具名的巴國高級政府官員表示，巴士在爆炸發生後跌進峽谷，造成重大死傷，一名中國工程師和一名士兵失蹤。救援行動已經展開，整個政府機構都已動員起來，用空中救護直升機營救傷者。

該官員指出，此次事件共6名中國公民、1名準軍事人員和1名當地人遇難，還有數人受傷。 另外一名巴基斯坦 Hazara 地區高級行政官員說，這輛涉事公共汽車搭載着30多名中國工程師，前往 Upper Kohistan 地區的 Dasu水壩。

對此，中國駐巴基斯坦大使館網站在同日發布緊急安全提醒，內容寫道：我國企業近日在巴基斯坦的人員遭襲，目前已造成我國公民傷亡。

中國駐巴基斯坦大使館緊急提醒在巴基斯坦的中國公民及企業，務必高度重視並密切關注當地安全角勢，嚴密防範且非必要不外出。如遇緊急安全情況，請及時報警並與我國駐巴基斯坦大使館或領事館聯繫。