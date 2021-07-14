日防衛白皮書插手台海局勢稱對日本安全重要台表歡迎中強烈不滿

日本內閣會議13日通過2021年度防衛白皮書，首次載明「台灣周邊局勢的安定對日本安全至關重要」。日本必須高度關注局勢發展。對此，台灣外交部回應表示，這顯示日本政府高度關注台海安全，外交部再度表示高度歡迎與由衷感謝。

廣告 繼續瀏覽後續

日本最新版的防衛白皮書首度新增了美中關係的條目。文中分析，由於台灣問題、香港問題、新疆維吾爾自治區人權問題，美中兩國在政治、經濟、軍事等領域的相互牽制白熱化，愈演愈烈。

針對台灣情勢則提到，自特朗普政府以來，美國介入台灣不斷加深，現任拜登政府在軍事面支持台灣的姿態也很明確，包括出售台灣F-16戰機、Ｍ142高機動性多管火箭系統等武器，以及持續派遣艦艇通過台灣海峽等。另一方面，中國軍機軍艦也反覆越過台海中線，積極開展軍事活動。

防衛白皮書指出，將台灣列為核心利益的中國，不太可能與美國妥協。並提到，台灣情勢安定不僅對日本安保很重要，對於國際社會安定也很重要。

台灣外交部表示，日方防衛白皮書堅定呼應日本政府今年3月日美安全咨商「二加二」會議聯合聲明、四月日美峰會聯合聲明、五月日本歐盟領袖峰會聲明、六月日澳外交暨國防部長「二加二」會談以及Ｇ７領袖峰會聯合公報等，都提到「維持台灣海峽和平穩定的重要性」的立場，顯示日本政府高度關注台海安全，台灣再度表示高度歡迎與由衷感謝，未來將持續敦促理念相近國家，重視台海安全與和平對區域繁榮及穩定的重要性。

台灣外交部還說，日本政府多次表示，台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀並擁有密切經貿關係及人員往來，是日本的重要夥伴及珍貴友人；台灣將在既有良好基礎上持續與日本及理念相近國家密切合作，堅定捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同努力維護區域和平穩定與繁榮。

中國外交部發言人趙立堅回應表示，「這段時間日方接二連三拿中國說事，粗暴干涉中國內政，無理指責中方正常的國防建設和軍事活動，對中方正當的海洋活動說三道四，渲染所謂『中國威脅』，這是極其錯誤和不負責任的。中方對此強烈不滿，堅決反對。」

他並強調，「台灣是中國領土，台灣問題純屬中國內政，中方絕不允許任何國家以任何方式插手台灣問題。中國必須統一，也必然統一，中國實現完全統一最有利於地區和平穩定。」