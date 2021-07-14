澳門以與「鼓吹港獨的民主黨」會面DQ吳國昌 民主黨否認港獨指控促更正

澳門立法會選舉管理委員會公布最終的9月立法會選舉候選名單，被拒參選名單減至五組共二十人，但三組民主派共十五人被褫奪參選資格(簡稱DQ)的情況不變。已連任29年的現任議員吳國昌在社交平台上載當局DQ他的證據，當中包括指他與「鼓吹”港獨”的『香港民主黨』要員」胡志偉會晤。吳國昌指這是當局的「想象」；而民主黨則發文否認，指澳門政府的指控「嚴重失實」，促澳門澄清更正。

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經選管會篩選，來屆澳門立法會選舉將不會有民主派候選人供選民選擇，而當局指他們沒有被選資格的證據被形容為千奇百怪。年資最深的民主派立法會議員吳國昌昨(13日)晚在臉書上以「當局效率奇高」來形容警方在兩日內向選管會提供數以百計參選人的厚厚數據，以他個人為例，便有二百多頁圖文並茂的「DQ材料」，他上載的「千奇百怪」證據是一幀他與前民主黨主席胡志偉的合照，圖片腳註是他與「鼓吹”港獨”的『香港民主黨』要員胡志偉」會面。吳認為，胡和香港民主黨「被想象」為港獨要員和組織，「恐怕遠遠超出港人(不管黃絲藍絲)正常想象範圍之外」，他為此向胡致歉。他今(14日)早更在電台節目中形容，當局以他在澳門舉辦六四絕念集會和連繫「鼓吹港獨」人士來指他「不充分愛國」，有關決定實是「古靈精怪」。

民主黨昨晚在吳國昌上載文件後發表聲明，反駁澳門政府的指控，強調該黨和胡志偉從來不同意和不支持港獨，對於澳門政府的嚴重失實指控，民主黨表示極度遺憾，要求澳門當局儘快作出嚴正的澄清和更正。 該黨聲明補充，民主黨《基本信念》的第一、二條，已清楚指出該黨支持香港回歸和「一國兩制」在港實施，落實港人治港、高度自治，二十七年來一直不變。

民主黨前主席劉慧卿今早在電台強調，該黨並無鼓吹「港獨」，批評澳門政府只是單憑相片「屈得就屈」，敦促對方解釋。

除吳國昌的「民主昌澳門」被DQ外，現任民主派議員蘇嘉豪的「學社前進」和前議員陳偉豪的「新澳門進步協會」名單均全被拒參選，另外，「澳門全勝」和「博彩新澳門」則有部分成員被拒參選，但因餘下合資格成員不足四人而不能參選。選管會表示，參與直選的名單現減至14組128人，間接選舉名單不變，維持5張名單12名候選人。

澳門政府表示，堅決支持選管會認定五組共廿人不擁護、不效忠澳門特區，而拒絕接納他們參選，今次決定不影響澳門居民依法享有的基本權利及言論自由，亦不影響居民對施政的知情權和監督權。

國務院港澳辦和澳門中聯辦亦分別發表聲明，稱堅決支持澳門選管會取消參選人資格的決定。港澳辦指，這是確保愛國者治澳原則落實到位，中央政府全力支持澳門確保特區管治權掌握在愛國者手中；中聯辦指，相信澳門各界會自覺維護澳門大局穩定。