第74屆戛納電影節：華語電影的大年還是小年？

戛納電影節14日的放映片單上有多部華語影片。上午有魏書均導演的《永安鎮故事集》，有獨立電影推廣協會支持的影片《水邊維納斯》。下午有趙亮執導的紀錄片的《無去來處》。晚上首映的影片《永恆風暴之年》是不同國家7名導演各自以新冠疫情為背景拍攝的短片合集。新加坡導演陳哲藝拍攝“隔愛”是其中之一。

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在電影節平行單元“導演雙周單元負責上映安排的Benjamin Illos先生非常熟悉中國電影，他接受本台採訪針對多部華語影片來戛納表示：

Benjamin Illos：”首先需要指出的是，今年確實比較特別。儘管去年有一個評選推薦片單，有些影片由此獲得電影節的一種支持，但這並不是一次真正的電影節評選。所以今年，電影節面對的是世界各地兩年來的影片。另外，的確，今年很多單元中可能都有一些華語電影，有些在官方競賽單元或非競賽單元，比如一種關注單元。還有華語短片，無論是在官方競賽單元，還是在平行單元都有。我想特別提及的當然是我們導演雙周片單上中國導演魏書均的作品：《永安鎮故事集》。這部影片14日首映。我們很榮幸能向觀眾推薦這部影片。“

”至於今年的華語影片佳作是否比往年更多，我想說的是，中國電影十分高產。每年製作完成的影片總數從十幾年前的兩百多部，增加到了如今每年幾乎近700部，就是說中國電影產量非常高。所以有更多的好電影來戛納也順理成章。今年是否是華語電影十分亮眼的一年？確實有不少華語影片來這裡，但我和有些中國記者交流的時候，他們中有人認為本屆電影節上華語片單並不比往年更特別。“

的確，有些網上評論認為，雖然本屆電影節上有不少華語片，但沒有任何一部影片入圍主競賽單元。而且”土生土長“的影片，也就是完全由中國大陸導演在中國內地拍攝的中國主題作品，並不多。

自導演雙周單元設立以來，很多中國或華裔電影人都曾得到這個單元的支持。最近的一個例子就是旅美華裔導演趙婷。Benjamin Illos 先生就此評論說，縱觀這些年曾經來戛納電影節參展的華語影片，一個比較凸出的變化，應當就是不僅有像趙婷這樣在國外拍片的導演，而且也有越來越多青年導演有在國外學習，或者與其他國家合作的經歷。他非常希望這種多元開放的組合，不會在當前世界一種縮小對外開放大門的趨勢中消失。