美國指香港法治風險日益受關注 英媒指拜登將對港首發營運風險忠告

美國國務院指，健康的商業社會有賴於法治，但《港區國安法》持續破壞法治，中國和香港政府須為香港法治受侵蝕負責。而英國媒體則報稱，美國的拜登政府將會在本星期內首度就香港的營運風險向美國公司發出警告。有學者和中小企稱，一旦美國發警告，不排除有美資撤出香港，影響香港的營商環境。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國務院發言人普賴斯在當地時間13日的記者會上，沒有正面響應英國《金融時報》指科登政府會就香港發「營警」的報道，表示沒有未來政策在此公布，會繼續呼籲國際社會關注香港法治受到侵蝕。但又補充，眾所周知，健康的商業社會有賴法治，但《港區國安法》持續破壞法治。過往在中國內地才是問題的法治風險，如今卻是香港日益受到關注的問題，美國政府和美企，以致國際社會對此均深表關注。

普賴斯又說，美國會繼續對包括強迫勞動在內的侵犯人權行為需負責的中國官員，施加「成本和制裁」。 英國《金融時報》昨日引述數名知情人士報道，美國政府本周將警告美國企業在香港的運作將面對風險，是華府歷來首次就香港問題發出商業忠告。美國將指出，有關風險包括中國大陸正加強控制香港，令北京政府有能力取得外資在香港儲存的數據，加上全國人大常委會上月剛通過的《反外國制裁法》，賦權北京對容讓外國懲罰中國組織和官員的人實施制裁，情況令人擔憂。

報道又引述消息人士稱，華府將就北京打壓香港民主運動和美國指控在新疆針對維吾爾人的「種族滅絕」，實施更多制裁。

在北京，中國外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上批評美方擬將採取的措施是「雙重標準和政治操弄」，重申中方反對美國以香港為借口乾涉中國內政，強調《基本法》及香港相關法律條文已清楚列明保障外國投資者權益，而國安法亦令香港重回正軌，美方講法與事實不符。

數據顯示，香港美國總商會有超過1200名會員，截至去年，有282家美國公司在港開設地區總部，一旦美國對香港發出營商風險忠告，中小企聯合會永遠榮譽主席劉達邦憂慮，若忠告令美企撤出香港，自然會影響香港的營商環境，尤其是與美企有生意往來的港企。

中文大學商學院高級講師李兆波估計，美國此舉除了政治動機，亦可能憂慮國安法、擬議中的有關保障私隱和限制「起底」的法例草案會令在港美企容易跌入陷阱。他預料，社交媒體及科技公司會較受風險警告影響，最壞情況可能是撤出香港；至於金融及投資銀行，其風險較為可控。