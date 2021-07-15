中國準備“擠進”阿富汗 但或需“搞定”塔利班

中國正在其領土上打擊伊斯蘭主義，但卻放過了塔利班。法新社說，中國已經準備好迎接阿富汗的 "宗教神學生 "重新掌權，不過中國對塔利班仍然潛在影響中國的穆斯林不無擔心。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，美國總統拜登確定的8月31日的美軍撤離對阿富汗來說充滿了威脅，塔利班現在聲稱控制了該國85%的地區。北京將美國的撤軍描述為 "不負責任"，中國首先擔心的是其鄰國的全面內戰，儘管中國顯示更喜歡塔利班的勝利所能帶來的恢復穩定。

據上海國際研究大學的中東問題專家範宏達說："對中國來說，風險不是誰在阿富汗掌權，而是該國持續的不穩定。

在海拔近5000米的地方，中國與阿富汗的邊境線很短小，只有76公里，也沒有公路口岸。然而，中國政府對這一接觸點感到恐懼，因為它通向廣大的穆斯林佔多數的西北地區新疆，中國被指控在那裡有一百萬維吾爾人被安置在反伊斯蘭教的再教育營。

據範宏達稱， "阿富汗的不穩定自然對中國一些邊境地區的安全構成了威脅，"範曉軍稱："如果阿富汗陷入暴力的內部衝突，將會加強極端主義。

面對阿富汗混亂的風險，北京與塔利班展開會談。2019年9月曾在北京接待了塔利班的一個代表團。去年6月，中國外交部長王毅甚至提出要主辦一次阿富汗人之間的對話。王毅在與阿富汗和巴基斯坦的同行會面時宣布，有必要 "將塔利班帶回正常的政治談判中"。

據王毅說，應該避免恐怖分子重返，並 "加強打擊東突厥斯坦伊斯蘭運動"（Mito）。（Mito）是一個被聯合國視為恐怖主義的維吾爾分離主義組織。中國顯示希望可能出現的塔利班勢力掌權，不會讓東突厥斯坦伊斯蘭運動用阿富汗作為在新疆行動的後方基地。

據該報道指，合作打擊維吾爾族分裂分子以換取投資？塔利班似乎願意接受這個交易。據叛軍塔利班發言人蘇海爾-沙欣（Suhail Shaheen）在卡塔爾被法新社問及中國的立場時說："如果一個國家想來開採我們的礦藏，這個國家就受歡迎。”在上周接受香港日報《南華早報》的採訪時，該發言人還保證，塔利班將禁止任何人利用阿富汗作為基地來攻擊 "任何國家，包括中國"。

北京清華大學國家戰略研究所的錢鋒教授說："雖然阿富汗伊斯蘭教徒在2001年9月11日襲擊事件之前窩藏了基地組織領導人奧薩馬-本-拉登，但 "中國從未將塔利班視為恐怖組織，而是將其視為一個激進的宗教組織。

據法新社說，問題是北京能在多大程度上信任阿富汗塔利班。

據《中巴軸心》一書的作者安德魯-斯莫爾說，"中國可以與塔利班進行談判，甚至與他們達成一致，就像中國二十多年來所做的那樣，" 安德魯-斯莫爾說，"但塔利班的宗教動機仍然讓中國人深感不安，中國不確定塔利班準備走多遠，特別是要對流亡在阿富汗的維吾爾族武裝分子問題達成協議的話。”

如果說中國正在與阿富汗伊斯蘭教徒走得更近，那也是因為中國想確保與阿富汗人的經濟聯繫。

據政治學家阿塔-努里在喀布爾觀察到，"中國不希望在那裡有軍事存在，但希望在經濟上參與進來，以便從阿富汗巨大的礦產資源中獲益。但為此，中國需要安全。" 據政治學家阿塔-努里在喀布爾認為，雖然目前的政府還不能保證這一點，但 "把賭注押在塔利班身上，給他們一個恢復安全的機會，這並不費力"。

據布魯塞爾自由大學政治學系教授蒂埃里-凱爾納（Thierry Kellner）說，通過中國的巴基斯坦盟友，北京已設法與塔利班建立了 "長期的聯繫"。而這些聯繫 "使中國避免了對中國在阿富汗的項目進行任何重大的恐怖襲擊"，特別是針對喀布爾附近的巨型艾娜克銅礦，中國在2007年以30億美元獲得了該銅礦的特許權。

據法新社說，中國還在2016年將阿富汗納入了 "新絲綢之路 "基礎設施項目。但由於缺乏安全保障，中國的投資仍然不多：根據中國商務部的數據，2020年為440萬美元。

絲綢之路的 "明珠 "是中巴經濟走廊，北京希望將阿富汗與之相連，從而將這個國家與中國和印度洋連接起來。據巴基斯坦軍事經濟綜合體專家Ayesha Siddiqa指出，"為了獲得塔利班的合作，中國會提出在他們控制的領土上修建公路以及一些能源項目。但至少可以說，這些項目的可持續性還是不確定的。”

Ayesha Siddiqa說："到目前為止，中國一直不願意向阿富汗投入數十億美元。" 只要沒有完全控制國家和鞏固國家的強大力量，我就看不到新絲綢之路和中國共產黨在阿富汗的未來。

據該報道，如果阿富汗局勢失控，北京不會在阿富汗取代華盛頓的位置，這個國家因其抵禦入侵者的能力而被稱為 "帝國的墓地"。

據華盛頓史汀生中心中國項目主任孫雲告訴法新社說："我不認為中國會以單邊方式進行軍事干預。孫雲說，"中國不會參與穩定任務，除非是作為聯合國維和特派團的一部分。"

據法新社說，與此同時，中國政府已經開始疏散中國公民。7月初，一架由北京租用的飛機將210人從喀布爾運返回中國。