彭斯指中國向「邪惡帝國」發展 對美威脅大於蘇聯

美國前副總統彭斯（Mike Pence）警告，中國正朝着「邪惡帝國」發展，對美國來說，中共構成的威脅大於冷戰時期的蘇聯。

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彭斯昨(14日)在華府智庫「傳統基金會」發表演說時指出，中國感覺到拜登政府的弱點，呼籲拜登政府要以更強硬的姿態應對中國在各方面的威脅，包括武漢肺炎病毒尋源和防止中國的新殖民主義在西方國家落地生根，他更以壹傳媒集團創辦人黎智英被以言入罪為例指出，自由世界應要中國為未有在香港落實「一國兩制」而負上責任。政界相信，彭斯任內的總統特朗普(中國譯作川普)正籌謀在2024年再次競逐總統之位。

年初加盟基金會為訪問學者的彭斯在演說中大談中國威脅和美國的應對之道，他認為，中共不單止要加入已發展國家行列，還想在新國際秩序中位居前列，在這個新世界中，自由會受到制約，但北京的權力則不受束縛。他以中美高層官員首次會面為例指出，中方官員在大肆抨擊美國民主之弊，同時吹噓中共體制之長，由此可見，中國現在可能還不算是一個「邪惡帝國」，但她每天都在朝此方向發展而努力。他總結說，對美國的繁榮、安全及價值而言，中國共產黨是世上的最大威脅。

美國前總統布殊在2002年的國情咨文中，把北韓、伊朗及伊拉克等支持恐怖主義的國家稱為「邪惡軸心」，引起爭議，有專家指，布殊政府的「邪惡軸心」說是為他日後向伊拉克發動戰爭尋找理據。不同的是，彭斯現時並非在任官員。

彭斯又向美國商界喊話，指在很多方面，中共對美國的威脅，比冷戰時期的蘇聯更甚，這不光是因為中國是美國的最大貿易夥伴，而是不少美國機構，包括荷里活、美國公司和學者都在為中共高唱讚歌，並同時譴責美國的價值和政府機關，以致不少美國人質問這些美企，究竟是站在那一邊。

他向拜登政府提出多項建議，包括美國減少入口中國貨品，並在國家安全相關行業上與中國脫鉤。他又呼籲，除非中共能證實該國在武漢肺炎一事上證明清白，並停止對維吾爾族人的迫害，否則，美國應要求把2022年在北京的冬奧委會在其他地方舉行。