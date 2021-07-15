新冠溯源：解密郵件顯示武漢實驗室曾就消毒與滅菌問題向美國求援

澳大利亞《每日郵報》周二披露美國佛奇領導下的美國國家過敏與傳染病學院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases ）與武漢實驗室的電子郵件內容，顯示武漢實驗室曾經就實驗室可能發生泄露問題向美國求援。

廣告 繼續瀏覽後續

超過三百多頁武漢實驗室與美國國家過敏與傳染病學院的電子郵件被位於華盛頓的獨立政府監督機構“司法觀察”（Judicial Watch）組織解密，郵件內容顯示，美國國家過敏與傳染病學院與武漢實驗室在資金以及技術上合作緊密，曾經九次資助引發爭議的彼得 達薩克領導下的生態健康聯盟（coHealth Alliance），援助他們在中國從事與蝙蝠冠狀病毒傳染有關的研究課題。

郵件內容中特別引發外界關注的是2016年，武漢實驗室曾經向美國同行求援，要求協助解決實驗室工作服以及工作檯面的消毒以及滅菌問題。這封郵件的主題標註是“求援”，簽名是武漢實驗室主任袁志明，袁志明在郵件中請求美國為P4試驗室的消毒以及殺菌問題提供建議。美國媒體幾個月前曾經通過美國外交部門的內部文件披露武漢實驗室存在安全問題，上述電郵的內容進一步確認了實驗室所存在的問題。

此外，電郵還披露說，2018年，美國國家過敏與傳染病學院在中國的代表陳平在武漢實驗室發現科學家研製出了一種應對流行性感冒的新的疫苗，“新疫苗使用的是最先進的納米技術，這種在鼻內注射的疫苗可以應對多種流感病毒，並且激發強烈的免疫反應，不過，今天所有有關上述疫苗的信息都遭到屏蔽。”陳平說：‘目前尚不清楚為什麼這項基於科學的研究進展會受到審查，因為中國政府通常歡迎科學突破的宣布，並且對流感問題的討論普遍持開放態度。“。

《每日郵報》報道說，此前擔任美國國務院大流行病起源首席調查員的大衛·阿舍 (David Asher) 建議對提供信息者給予重金獎勵。他說可以“給武漢研究所第一位叛逃到美國或澳大利亞的科學家1500萬美元的獎金”。