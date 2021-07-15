法國與德國因航班頻繁遭禁飛同中國論理

法國與德國因飛往中國的航班不合理地遭禁飛而頭疼，正在試圖聯合起來與中國理論理論。中國定下規定，只要一個航班飛機出現5個新冠肺炎檢測陽性，就停飛這個航空公司飛往中國該城市兩個星期；如果航班發現有10個陽性乘客，航空公司就被停飛一個月。法國德國一段時間以來經常性的被停飛。儘管法國與德國對等懲罰中國航班，但是停飛仍然對乘客造成極大不便。法國與德國譴責，不僅中國不敢對美國航班做出同樣措施，更有甚者，占很大比例的檢測陽性乘客，都是中國人，他們或是從非洲出發，中轉，持有寫着中國使館發放的檢測證明，但被檢測是陽性，中國航班完全拒絕讓這些中國人登機，但他們的陽性結果卻讓法航與漢莎背黑鍋。在秋天開學復工季節到來之前，法國與德國希望同中國解決這一棘手問題。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，乘客在抵達中國時被檢測出新冠肺炎陽性，航空旅行因此遭暫停。為了回應中國對其公司的制裁，巴黎和柏林反過來也在責備北京的航空。

2019年底爆發疫情的中國，從2020年3月起幾乎關閉了邊境，限制國際航空旅行，每個航空公司和每個目的地城市每周只能乘坐一次。雖然此後中國顯示幾乎消滅了這種傳染病毒，但中國仍然處於警戒狀態，對來自國外的人實行嚴格的限制，根據他們的目的地，至少要接受兩周的隔離檢疫。

但這一政策伴隨着對航空公司的制裁。

在6月底從巴黎飛往中國北部天津的法航航班抵達時發現6個陽性病例後，這家法國公司因此在這條航線上被暫停了兩周。根據該公司的一份聲明，其7月8日和15日的航班因此被取消飛到北京附近的這個城市。作為回應，巴黎決定也暫停服務於法國目的地的三家中國航空公司的航班：中國國際航空公司、中國東方航空公司和中國南方航空公司。

法新社說，最後，數以百計的乘客被迫推遲行程，以高價找到機票，或者乾脆放棄旅行。

法國總統馬克龍與中國國家主席習近平和德國總理默克爾在7月初的虛擬會議上討論了這一主題。據法國總統府愛麗舍宮稱，兩位歐洲領導人希望恢復航空運行。

據一位業內專家稱，巴黎希望與北京達成暫停飛行禁令的協議。

同一消息來源稱，與德國一樣，法國是唯一一個以類似對等措施系統地應對中國航班禁令的國家。

據德國外交部說，"自2021年2月以來，德國航空公司多次受到中國當局停飛的影響，"德國外交部告訴法新社說，"為了應對這種情況，德國已經對等地暫停了中國航空公司的航班。"

自中國在2020年中期實施被稱之為"斷路器 "政策以來，相互停飛的情況有所增加：如果在抵達的乘客中發現五個陽性病例，一條航線將被停飛兩周。如果發現有10起或更多的案件，處罰會增加到停飛一個月。

自該措施生效以來，法航已經受到了約15次飛行禁令的限制。

最近幾周，制裁的頻率有所增加，因為許多行政人員和學生試圖在9月新學年開始前在兩國之間旅行。

據這位行業專家說，巴黎和柏林都感到受到了歧視，據他說，被禁飛的外國航空公司佔了三分之二的受航班取消影響，而中國的航空公司只佔三分之一。 他還感到驚訝的是，儘管這種病毒在美國很普遍，但沒有一家美國航空公司受到這種措施的影響。

據一位德國外交官指出，"在我們看來，這些暫停對競爭有扭曲的影響。" 德國外交官說，有關公司 "沒有違反中國當局在感染控制方面的要求而被暫停航班，可以申訴"。

法新社說，讓法國和德國更不高興的是，他們的航班運往中國的乘客幾乎都是中國人，他們在出發和轉機時，在出示由他們的各地中國大使館驗證的健康守則和PCR和血清學測試登機。 就法航而言，原則上每周只有一個航班飛往天津，兩個航班飛往上海，但該公司卻面臨著中國乘客從非洲登機前往中國，並在巴黎轉機的情況。 儘管他們持有中國的證明說健康狀況良好，但其中一些人在抵達法國時檢測結果呈陽性。

但法國不能把他們送回出發原地，也不能讓他們在法國和歐洲的土地上放任自流，因為他們沒有簽證。 因此，那些檢測結果呈陽性的中國人在機場地區的一家酒店被隔離兩個星期。在這一時期結束時，如果他們檢測結果呈陰性，最終還是法航將他們送往中國，因為所以中國的航空公司都拒絕接收他們登機。

抵達中國後，他們中間的一些人被發現再次攜帶新冠肺炎病毒，這就導致對允許他們登機的法航做出懲罰。