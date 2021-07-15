解放軍攻台？美國學者認為北京在考慮時機

美國塔弗茲大學（Tufts University）政治學副教授貝克利不認為解放軍將侵台，但北京在考慮時機。北京考慮侵台的原因是北京已經失去了跟台灣和平統一的希望，包括台灣的民意調查顯示了台灣人自我認同的增強，以及台灣跟美國的外交和軍事紐帶的增強。在疫情後經濟成長趨緩，以及國際形象不佳的情況下，北京可能認為必須抓緊時機對台灣採取行動。

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據中央社今天報道稱，美國學者貝克利（Michael Beckley）在接受美國之音專訪時表示，他不認為北京已經決定現在是發動入侵台灣的好時候，但北京確實正在考慮軍事行動的選項與時機。貝克利在美國塔弗茲大學（Tufts University）擔任副教授，教授政治科學。

據貝克利說，目前美國和台灣對進攻相對還是準備不足，仍然依賴規模龐大、易成為目標的軍事基地以及少量的先進軍事平台，比如航空母艦和大型軍艦。北京可能體認到，若不趁現在佔據軍事優勢的時候先發制人，到了2030年，台美進一步軍事合作後，就難以發動入侵。

但貝克利不認為北京已經確定要攻打台灣，目前仍是挑釁居多。台灣海峽寬闊而且常常風高浪大，易守難攻；台灣也有不可忽視的自衛能力和準備。攻打台灣會引起難以預測的國際反應，美國等國可以對中國採取反制措施使來自中國的軍事進攻難以為繼。

貝克利表示，中共解放軍將來發動入侵的時候可能會假裝進行軍事演習，接着突然變成強行的攻擊台灣登陸行動。中國船艦在台灣海峽經常性的游弋，可以助共軍對台灣進行跨海峽突然襲擊，讓台灣和美國猝不及防。

但貝克利也直言，假如這是一場意志的較量，中國絕對會取得勝利，因為跟美國相比，中國絕對更在乎台灣。美國和台灣在面臨北京威脅時所必須應對和處理的問題，其中包括台灣人民表現出的保衛台灣意願。他說，美國保衛或協助保衛台灣的政治意願在很大程度上取決於台灣人所展示的意願，“因為美國肯定不會為一個不準備為自己的主權戰鬥到最後一個人的盟國去戰鬥。”