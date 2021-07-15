阿里巴巴和騰訊在反壟斷壓力下考慮向對方逐步開放服務

在中國監管反壟斷的壓力下，中國的兩大科技巨頭阿里巴巴和騰訊正在考慮調整營運方式，逐步向對方開放支付等服務。

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華爾街日報和中央社14日報導說，若消息屬實，這將代表著中國網路消費的一個重大轉變。

報導引述知情人士表示，現在兩間公司正在分別制訂放鬆這些限制的計畫，讓消費者的生活更方便，並有助於刺激更大的競爭。

報道說，一些知情人士表示，阿里巴巴的初步步驟可能包括將騰訊的微信支付引入阿里巴巴的電子商務市場淘寶和天貓；騰訊方面，則將不再限制用戶在微信分享阿里巴巴的商品頁面，或允許微信用戶以「小程式」功能，使用特定的阿里巴巴服務。

知情人士表示，除微信支付外，阿里巴巴未來也將在其電商網站上添加銀聯開發的移動支付服務。

在此之前，中國消費者只能在這兩個競爭對手建立的兩大陣營中選擇。例如，目前用戶不能使用騰訊的支付系統在阿里巴巴平台上購買商品。

報導說，兩巨頭的合作是為了應對當前中國官方的反壟斷態度。

今年4月，中國國家市場監管總局對阿里巴巴處以破紀錄的人民幣182億元罰款，原因是它迫使供應商在平台上進行獨家銷售，禁止平台內商家在其他競爭平台開店或參加促銷活動，即所謂的「二選一」。