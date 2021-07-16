夏寶龍：歐美製裁反會激起中國反抗 治港者須德才兼備

在美國傳言會制裁香港中聯辦官員之際，北京主管香港事務的二把手夏寶龍在一個研討會上警告歐美政客，制裁會更加激發中國官民的抗拒；另外，北京的「愛國者治港」，夏寶龍認為，治港者不單是要愛國，更要德才和能力兼備。引述相關說法的與會者，不願評論這是否表示現時已在體制內的愛國者未有足夠的才能。

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中國港澳研究會今（16日）早以視頻聯機方式，在北京、香港和澳門舉行題為「國安法實施一周年回顧與展望」的研討會，主管香港事務的中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京透過視訊發表約一小時的講話，但媒體不獲准進場。據與會者透露，中央政法委副秘書長白小康等官員亦有列席北京會場，是首次有政法委高層出席此等研討會。

綜合與會者事後引述，夏寶龍除高度評價《港區國安法》在港實施一年的成效之外，更明確列出對治港者的四項要求，並炮轟歐美對中港官員的制裁毫無意義，是粗暴干預中國內政。當中，港澳研究員副會長劉兆佳引述夏寶龍說，嚴正警告美國及歐洲議會政客，不要以為通過制裁香港及中國官員便可以達致政治目標，強調製裁行動反而會激起中國人民和官員抗拒外部勢力干預中國內政的勇氣及擔當。

此外，夏寶龍亦就香港恢復秩序後的治港者提出要求。至少三名與會者引述夏寶龍說，「治港者」不單要愛國，更要有才、有德、有能力。身兼澳門基本法委員會委員的北京大學法學院教授陳端洪引述夏寶龍說，「治港者」要有四種能力，包括理解國家、判斷國際形勢的政治能力；解決困難的能力；為老百姓辦實事的能力；以及能夠團結各界的感召力。香港基本法委員會港方成員譚惠珠引述說，夏主任提出這高要求，是因為香港市民期望社會在落實國安法後會出現新面貌，因此管治者要有戰略思維，以解決香港的深層次問題、面對國際競爭及壓力，以及在創科方面取得突破，排除萬難達到目的。

劉兆佳又表示，夏寶龍提及要嚴格在未來的選舉把關，確保愛國者治港，由愛國者掌握管治架構，不容反中亂港分子進入。他認為，由此可以想象，候選人的資格審查會相當嚴厲。

北京嚴厲把關的勢態早已在褫奪區議員資格(DQ)方面反映，儘管區議會不屬立法權，且由市民直接選出，但2019年當選的區議員仍須按新的宣誓條例宣誓，且揚言要追討被DQ者上任以來的薪津，引發辭職潮。港府憲報今早公布，宣布全港18區區議會均有民選議員議席出缺，涉及214人，距離港府消息人士指要DQ230名區議員的目標不遠。以現屆選舉有388名民主派人士當選區議員計算，已有五成半的民主派選民代表被DQ。 根據憲報，議席懸空最多的分區為黃大仙區議會，有20席懸空；其次為觀塘區議會，有19席。部分區議會目前只餘下三名議員，包括中西區和黃大仙區，以致未有足夠法定人數補選區議會正副主席。