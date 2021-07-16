美國首度發布香港商業警示

美國周五首度發布香港商業警示，警告在北京實施港區國安法、反外國制裁法後，在香港營運可能面臨商譽、財務甚至法律風險。

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美國國務院、財政部、商務部與國土安全部周五聯合發布警示，提醒在香港營運或與遭制裁單位有接觸的美企，可能面臨4大類風險，包括"港區國安法"相關風險、資訊隱私風險、重要商業資訊透明與取得風險，及與遭制裁中港人士或單位接觸的風險。

美國香港商業警示指出，在香港營運的企業及代表他們從事商業行為的公司與個人都受到香港法律管束，包括港區國安法。已有外國公民被香港當局依國安法逮捕，其中一人為美國籍；遭逮捕可能面臨旅行文件遭扣押，也可能被禁止離開香港。

此外，商業警示警告，在港區國安法下，北京與香港當局可能利用擴大法律權限，從駐港企業與個人身上收集資料，查看是否有違反國安情事。企業可能在沒有搜索令情況下遭監控，或是被要求將數據資料交給當局。

由於美國已對香港祭出多種制裁措施，商業警示提醒，在沒有取得官方許可下，美國個人與實體不得與遭制裁單位有特定交易往來，違反者恐面臨民事與刑事罰則。

除了可能遭遇來自美國的刑罰，商業警示表示，在港美企如果遵守美國制裁措施，也恐遭受中國報復。根據北京6月10日實施的"反外國制裁法"，直接或間接參與"歧視性限制措施"制定、決策或施行的個人或機構，可能面臨撤銷簽證、凍結資產等反制措施。