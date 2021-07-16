美眾院一委員會通過法案增強競爭力 兼賦港人特殊移民身分

繼歐洲議會外交委員會通過呼籲歐盟制定應對中國新戰略的報告草案後，美國眾議院外交事務委員會以26票對20票通過《確保美國全球領導及參與法案》，建議增強美國競爭力，以應對中國。已融合《香港人民自由和選擇法案》的美國領先法案亦建議，保護有需要的港人和撥款資助香港民主運動及網絡自由。

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身為外交事務委員會主席的民主黨眾議員米克斯(Gregory Meeks)在當地時間15日通過法案後發表聲明，指法案讓美國可以在全球舞台上再次處於領導地位，加強聯盟關係，擴大外交和經濟足跡以打敗(out-compete)中國，當中包含強而有力的條款去應對中國涉嫌在新疆侵犯維吾爾穆斯林少數族裔人權、加強與台灣的外交、安全及經濟聯繫，另亦可以向經歷北京政府摧毀自治的香港居民提供特殊移民身份。其次，法案亦可為中國倡議的一帶一路提供另類選擇。

翻查公開資料，《確保美國全球領導及參與法案》中有關協助香港部分的條款，允許美國於2022年的財政年度撥出1000萬美元予美國的民主、人權與勞工事務局，推動香港民主發展，具體調撥由國務卿安排協調。法案同時規定，身處美國境內的香港永久居民，可申請「臨時保護身分」，以便在美國居留和工作；在香港抗爭中擔當「重要角色」的人士，其難民與庇護申請可望加快，因參與抗爭行動而於前年6月9日至今年6月30日間遭逮捕或定罪的港人，其配偶、子女與不具其他國籍的父母，也能享有相同待遇。

不支持法案的是共和黨議員，他們不滿法案與氣候問題相關的條款，又認為法案應對北京的措施過於軟弱。 中方多次強調，新疆、香港和台灣等問題涉及中國主權、安全和發展利益，絕不容許任何外來干涉。米克斯表示，已因應共和黨人的關注而修改條款，期望雙方可以合作。