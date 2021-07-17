歐洲水災死亡人數增至170人 各國災區着手重建

歐洲水災死亡人數增至170人，數十人失蹤，救援人員仍在尋找生還者；各國受災地區周末開始緩慢恢復，着手大規模的清理和重建工作。世界氣象組織稱，今夏極端洪水、高溫和火災與氣候變化不無關係。

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法新社援引最新統計，西部大陸暴雨造成罕見洪水造成的死亡人數升至170人死亡，還有數十人失蹤。在比利時，當局周六最新統計，洪水造成27人死亡。當局出動軍隊到4個省協助救援及疏散行動。比利時首相德克羅宣布周二為全國哀悼日。他形容這次可能是比利時歷來最嚴重的災難。

另外，瑞士、盧森堡和荷蘭也受到水災影響。在荷蘭林堡省，居民撤離家園，洪水淹沒城市並衝破堤壩。

洪水災情最嚴重的德國，警方最新報告，至少143人死亡，數百人受傷。已有來自多個國家的救援人員提供緊急救助。

德國北威州、萊法州和薩爾州是重災區。德國總統施泰因邁爾和北威州州長拉舍特周六共同視察災區，並慰問救援人員。施泰因邁爾形容這場水災是"巨大悲劇"。他表示，真正的損失將在未來幾天浮現。

預計災害損失規模可能高達數十億歐元，德國政府表示，將成立專款救助基金，16日結束訪美行程返國的德國總理默克爾表示，對受創的災民，政府將給予短期與長期的援助。

世界氣象組織稱，今夏極端洪水、高溫和火災與氣候變化不無關係。

氣象組織指出，德國上空出現了一個接近靜止的低壓天氣系統，這一不穩定的斜壓系統通常在有限的區域內緩慢移動，並導致強降雨。

在歐洲西部和中部遭受致命洪水襲擊的同時，北歐被持續的熱浪所籠罩。

美國西部和加拿大也受到了熱浪的侵襲，美國拉斯維加斯和猶他州並列出現了117華氏度(47.2攝氏度)的歷史紀錄。

世界氣象組織表示，氣候變化增加了極端天氣事件的頻率，許多單一事件已經被證明因全球變暖而變得更糟。 隨着大氣變暖，其中含有更多的水分，這意味着暴風雨期間會下更多的雨，增加了洪水的風險。有大量證據表明，人類引起的全球變暖導致全球範圍內強降水事件的頻率、強度和數量增加。

據評估，與工業化前相比，即使全球變暖被控制在1.5攝氏度的升幅，一些區域的氣候也會發生變化，包括許多區域的極端溫度出現暖化。