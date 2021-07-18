英國BNO特許入境將到期 港人紛紛離境機場爆滿

英國供香港居民入籍的"英國海外國民"（BNO）新制中，"特許入境許可"（LOTR）期限今天到期。港媒報導，不少香港民眾為此趕在周日搭機離境，香港機場滿是人潮。

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中央社消息，"港區國安法"實施，英國2020年中宣布BNO新制，讓持有BNO的香港居民自今年1月31日起，可與家人根據"特許入境許可"(LOTR）機制前往英國居留，滿6年後可取得永久居留資格。中國當局對此舉表達強烈不滿，並宣布不承認BNO為有效證件。

此後，英國政府數度延長"特許入境許可"LOTR期限，先是延至3月31日，後來又依次延長到5月17日、6月21日。最新一次

延長的期限為7月19日，此後沒有新的變化，致使不少原本心存觀望的香港民眾，趕辦赴英手續及搶訂機票。

綜合香港媒體報導，由於"特許入境許可"LOTR於19日到期，香港機場周日擠滿搭機及送機人潮。特別是2班下午飛往英國倫敦的班機，登機櫃檯前排滿了數百名離港者及送機親友，不少人拍照留念，更有人泣不成聲。

受訪的港人紛紛表示，由於英國沒有如預期再延長"特許入境許可"LOTR期限，讓他們趕在近1周內離開，走得很急。至於離港的原因，這些港人紛紛指向"政策"（指"港區國安法"）。

一名受訪的李女士表示，擔心中國的洗腦政策且感到害怕，是她決定趕在"特許入境許可"LOTR期限前離港的主因。如果將來香港政治環境有機會好轉，她還是會考慮返回香港定居。