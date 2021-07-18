英格蘭今起全面解封 約翰遜自我隔離 呼籲民眾"保持謹慎"

英國首相約翰遜由於是新冠檢測呈陽性的衛生大臣賈維德的"密切接觸者"而自我隔離；英國周一起取消戴口罩、群聚活動等大部分限制性措施，約翰遜周日呼籲英國民眾"保持謹慎"。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，英國累計新冠病毒死亡達128,600例，而由於變種病毒迅速傳播，英國新增確診連續數周飆升，7月1日以來累計新增確診58萬5000例，英國曾是歐洲新冠疫情最嚴重的國家，周六單日新增確診5萬4000例。

儘管如此，約翰遜周日仍表示："目前採取"解封"重要步驟的“適當時機”，約翰遜同時也呼籲民眾"保持警惕"。

約翰遜周日發推文說，變種病毒Delta具有極強的傳染性，他呼籲民眾保持謹慎。

英國衛生大臣賈維德儘管接種兩劑阿斯利康疫苗，新冠病毒檢測仍呈陽性，由於與賈維德接觸，約翰遜被迫自我隔離到7 月26日。

首相府發言人表示，約翰遜“將繼續在倫敦西北部的鄉間別墅遠程工作”。

英國英格蘭地區今天(周一）起將全面解封，民眾將無需在公告運輸、商店等公共場所配戴口罩。另外，遠程辦公將逐漸結束，劇院和體育場及夜總會將重新開放，酒吧等恢復提供服務，公共場所聚集的人數也將不再受到限制。

工黨領袖斯塔默 (Keir Starmer) 在推特上譴責政府防疫處於“混亂狀態”，他表示，政府在英格蘭取消所有限制措施前夕發出相互矛盾的信息，包括戴口罩或保持社交距離的要求。

而擔任英國政府科學顧問的流行病學家佛格森（Neil Ferguson）預估，解封後英國單日新增確診病例數恐怕會上升至20萬例，每日新增的住院病例數也有可能高達2000例。佛格森接受英國廣播公司訪問時表示，即便已經有約半數英國人完整接種兩劑疫苗，19日解封仍不可避免地將造成日增確診病例數上升至10萬例，日增住院病例數上升至約1000例。