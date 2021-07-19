又一架美軍運輸機抵台AIT及台灣外交部緘默

6月6日和7月15日分別有一架美軍運輸機和美軍行政專機降落台北松山機場，曾引起大陸關切。今天(19日)中午12點14分又有一架美國運輸機降落台灣的桃園機場，卸貨之後，很快在下午兩點多起飛離台。AIT和台灣的外交部今天面對媒體的查詢，不約而同表示「沒有評論」。

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6月6日降落台灣的是美軍C-17運輸機，載運三位參議員從南韓抵台，說明將捐贈疫苗給台灣；7月15日降落台灣的則是美軍C-146A行政專機，任務是運送美國在台協會台北辦事處處長交接所用的物品。

為了這兩件事，中國國防部15日曾強調，任何外國軍機降落在中方領土，都必須經中國政府許可。並警告美方「切勿玩火」，「不要向台獨分裂勢力釋放錯誤信號」，並警告民進黨當局「不要誤判形勢、引狼入室」。

今天這架運輸機是美國在台協會的包機，編號N3755P，從馬尼拉來台，中午降落桃園機場後，還向機場商借了堆高機卸貨，可見貨品不少。停留約一個多小時後離開台灣，前往下一站曼谷。

這架運輸機到底載運什麼東西？外交部和AIT都不願說明。不過單從AIT的申請名義，又是外交郵袋來看，可能仍然和美國在台協會台北辦事處處長的人事調動有關。

基於安全，以往AIT運送物品或工人，都採用專機，不假手他人，這點和上星期四，由美軍特種作戰司令部的C-146A行政專機「快閃」來台，如出一轍。

今天這架運輸機的型號則是L-100-30，隸屬CIA美國中情局合約商，它是C-130H-30運輸機的民用版本，專責運送美國政府的物品。