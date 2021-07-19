新選委會選民大跌97% 學者指選民基礎大削 高投票率亦令認受性成疑
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經北京改造的新選舉制度頭炮是9月的選舉委員會選舉，經重新登記後，有7891人成為選委會各界別分組的選民，較修改前的選委會選民人數大跌97%，而新選民登記的熱情亦不如特首林鄭月娥早前聲稱般高，只有不足八成。政治學者蔡子強表示，當局設計選舉制度時的目標是可控，選民人數大減以及成為建制派天下是意料中事，但隨着選民代表性減少，日後的投票率即使不俗，亦難免令人質疑選舉的認受性。
根據選舉事務處昨(18日)天發表的選委會臨時投票人登記冊，當中，2547人為個人票選民，5344人為團體票選民，較修改前的2016年選委會有24.6萬名選民，大幅下跌97%。但這個較區議會屬下一個選區的1.2萬人最低人口基數為少的選委會選民，將於本年9月19日選出1500人的選委會，在日後三場選舉中發揮重要作用，分別在12月的新一屆立法會選舉、明年3月的行政長官換屆選舉，以及2025年的第八屆立法會選舉中提名及投票。
對比數據顯示，選民大跌的界別分組，多屬由個人票轉為團體票的界別，原來都是民主派天下，但現已變天，例如跌幅最大的「會計界」，選民由五年前的26001人跌至現在的39人，跌幅99.9%；由醫學界及衛生服務界合並的「醫學及衛生服務界」則由48576人減至現時的80人，當中半數是醫院；社會福利界選民由以往的14130人大跌至141人，跌幅99%，選民由個人轉為各社福團體，本身是列明團體的社會工作者註冊局，則未有登記為選民。
另外，每名選民的代表性亦因界別選民的人數而有巨大差異。以合並高等教育界後的「教育界」為例，選民人數由原來的80643人減至現時的一千七百多人，但仍是選民最多的界別，他們將選出30名選委；至於選民人數最少的香港僱主聯合會，18個團體選民將選出15名選委。
在第三界別新增的分組界別有「基層團體」和「同鄉社團」，以前者的選民人數最多，有404個團體，包括「現代媽咪組」、「開心一族」、「大角咀之友」、「錦田乒乓球會」、「中國剪紙協會」、「大坑關注組」、「漢華中學校友會」、「毅群太極會」、「港九小商販聯誼會」和「冰鮮禽畜商會」等。這些團體將與在第四界別新增的港九新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會合共二千名代表， 取代在新選舉制度下被撤銷的區議員選委議席。
中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強指出，新選舉制度追求的是選舉結果可控，而不重視個別界別是否有代表性和能否反映界別利益，因此對有大量和中央關係友好、被為愛國愛港的基層團體獲選為選民，不感意外。即使選民最多的教育界，選民亦由近十萬人減至一千多個組織，相信未必能反映業內主流意見。