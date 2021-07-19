新選委會選民大跌97% 學者指選民基礎大削 高投票率亦令認受性成疑

中國人大通過香港選舉新規，3月30日，香港政制及內地事務局局長曾國偉，香港特別行政區行政長官林鄭月娥及香港政制及內地事務局常任秘書長唐潤光在新聞發布會上致辭。

經北京改造的新選舉制度頭炮是9月的選舉委員會選舉，經重新登記後，有7891人成為選委會各界別分組的選民，較修改前的選委會選民人數大跌97%，而新選民登記的熱情亦不如特首林鄭月娥早前聲稱般高，只有不足八成。政治學者蔡子強表示，當局設計選舉制度時的目標是可控，選民人數大減以及成為建制派天下是意料中事，但隨着選民代表性減少，日後的投票率即使不俗，亦難免令人質疑選舉的認受性。

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根據選舉事務處昨(18日)天發表的選委會臨時投票人登記冊，當中，2547人為個人票選民，5344人為團體票選民，較修改前的2016年選委會有24.6萬名選民，大幅下跌97%。但這個較區議會屬下一個選區的1.2萬人最低人口基數為少的選委會選民，將於本年9月19日選出1500人的選委會，在日後三場選舉中發揮重要作用，分別在12月的新一屆立法會選舉、明年3月的行政長官換屆選舉，以及2025年的第八屆立法會選舉中提名及投票。

對比數據顯示，選民大跌的界別分組，多屬由個人票轉為團體票的界別，原來都是民主派天下，但現已變天，例如跌幅最大的「會計界」，選民由五年前的26001人跌至現在的39人，跌幅99.9%；由醫學界及衛生服務界合並的「醫學及衛生服務界」則由48576人減至現時的80人，當中半數是醫院；社會福利界選民由以往的14130人大跌至141人，跌幅99%，選民由個人轉為各社福團體，本身是列明團體的社會工作者註冊局，則未有登記為選民。

另外，每名選民的代表性亦因界別選民的人數而有巨大差異。以合並高等教育界後的「教育界」為例，選民人數由原來的80643人減至現時的一千七百多人，但仍是選民最多的界別，他們將選出30名選委；至於選民人數最少的香港僱主聯合會，18個團體選民將選出15名選委。

在第三界別新增的分組界別有「基層團體」和「同鄉社團」，以前者的選民人數最多，有404個團體，包括「現代媽咪組」、「開心一族」、「大角咀之友」、「錦田乒乓球會」、「中國剪紙協會」、「大坑關注組」、「漢華中學校友會」、「毅群太極會」、「港九小商販聯誼會」和「冰鮮禽畜商會」等。這些團體將與在第四界別新增的港九新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會合共二千名代表， 取代在新選舉制度下被撤銷的區議員選委議席。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強指出，新選舉制度追求的是選舉結果可控，而不重視個別界別是否有代表性和能否反映界別利益，因此對有大量和中央關係友好、被為愛國愛港的基層團體獲選為選民，不感意外。即使選民最多的教育界，選民亦由近十萬人減至一千多個組織，相信未必能反映業內主流意見。