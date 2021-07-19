美機再落台灣 五天內兩次 北京沒話說了？

繼15日美國軍方行政專機降落台灣後，又有一架美軍C-130(民用版)N3755P行政專機19日降落台灣桃園機場卸貨，停留大約一小時後飛離台灣，台灣媒體報道，可以確定該機是在執行美國在台協會的機密任務，運送“外交郵帶”。

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這是美軍本月二度降落台灣，也是自6月6日美國多位跨黨派議員搭乘美軍C-17戰略運輸機，7月15日美軍一架C-146A型戰術運輸機在台灣台北松山機場相繼落地後，一個半月來第三架在台灣落地的“軍機”。

美國跨黨派議員乘坐C-17軍機抵台贈送口罩時，中國大陸國防部發言人吳謙指這是非常嚴重的政治挑釁，抨擊台灣當局挾洋自重，玩火必焚，警告美國停止冒險挑釁，但沒有擋得住第二架美國軍機來台。解放軍7月16日-21日在浙江外海進行實彈演習，被視為是向台灣和美國發出“不可一而再再二三”的雙重警告，豈料第三架美機又來了。中國大陸國防部的“警告”“正告”都沒有太起作用，對三架美機來台，吳謙能說什麼呢？比如像他以前說過的那樣無關痛癢：“任何外軍飛機降落中國領土都必須經中國政府許可，任何外國艦機擅闖中國領空的行為，都將引發嚴重後果”。

以前這方面的表態有很厲害的，解放軍少將羅援在『環球時報』發文指美國軍機抵台“豈是小動作，已經踐踏底線了”，並揚言中方“抗議後必有後續手段”，否則抗議就是無效、無力的。

這一底線說刺激了民族主義者的胃口，他們等待着北京的“強烈反應”，其實，『環球時報』總編胡錫進的反應更強烈，底線更清楚，去年10月24日，針對一則美軍電子偵察機被指飛越台灣北部上空的傳聞，胡錫進稱：“美軍飛機不得飛到台灣上空”是底線，如有美軍飛機飛越台灣的確鑿證據，意味着美軍侵犯中國領空，解放軍將作出包括派戰機飛到台灣上空保衛國家領空等的重大反應，相信台軍屆時不會膽敢率先對解放軍戰機開火，否則將遭到毀滅性打擊，台海地區軍事格局將被改寫，為統一台灣邁出重要一步。”

這些揣測中共總書記習近平統一心切的帶風向者，時不時發一點“銳評”，把一些網民的胃口吊得很高。現在，美機不但飛越台灣上空了，而且降落台灣大地了，按理說早觸及胡錫進們的底線了，但是卻無奈的很。

中國的外交官、一些解放軍將領及官媒一直以來放風：美軍入台之際，就是武統台灣之時。第一架美國軍機6月份降落台灣時，中國外交部發言人汪文斌卻“溫和”地勸告美國“慎重處理台灣問題”，與戰狼們平素表現大不相同。網民則不忘提醒胡錫進：“美軍來台是底線，不是來了嗎？”胡錫進則搬出精神勝利法：“大陸有着什麼時候發脾氣以及怎麼發脾氣的主導權，台當局的選擇只有等待”。

解放軍的演習一直進行到7月21日，美機早已飛回美國。