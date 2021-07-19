馬克龍宣稱將創建"南太平洋海岸警衛隊網絡" 對抗"掠奪性"行為

法國總統馬克龍周一參加第五屆法國-大洋洲國家領導人透過視頻舉行的峰會，承諾加強法國與大洋洲國家之間的合作，以確保領海安全，防止非法捕魚，並減輕對太平洋氣候變化影響。在中國擴大海上勢力範圍之際，馬克龍宣稱，將創建"南太平洋海岸警衛隊網絡"，以對抗"掠奪性"行為。

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法新社消息，本屆法國-大洋洲國家領導人峰會是在馬克龍6天後即將出訪法屬波利尼西亞之際舉行。包括澳大利亞、馬紹爾群島、巴布亞新幾內亞、新西蘭等國的8位國家元首和政府首腦領導人以及和其他太平洋島國代表參加了視頻會議。

出席會議的還有三位法國海外省官員。

馬克龍表示，法國與南太平洋島國將啟動"南太平洋海岸警衛隊網絡"，以“更好地應對掠奪性行為”並“保護海域”，這是南太平洋國家的“首要財富”。馬克龍並強調，駐紮在新喀里多尼亞和波利尼西亞的法國軍隊發揮着“決定性作用”。

首要問題是打擊在太平洋進行非法捕撈活動越來越多的外國船隻。

法新社稱，馬克龍在走訪各國期間一直強調：為應對中國的海上和軍事壓力，擁有廣闊海域及海外省領土的法國參與印度-太平洋軸心的重要性。

馬克龍在會議後表示："為加強應對我們都深受其害的"掠奪性思維"，希望促進法國與各國在南太平洋的海洋合作。馬克龍指出，啟動南太平洋海岸警衛隊網絡有三個主要目標：包括信息分享、行動合作及訓練。

中央社稱，馬克龍在他的最後談話中沒有指名中國。當被問及這項政策是否意在對抗中國擴張，一名法國總統府顧問表

示，這項政策的目標是非法捕魚，"這大部分要歸咎於民間非法捕撈"。

路透社報導，美國及盟友包括法國、日本、澳大利亞和新西蘭等，正積極擴大他們在太平洋的活動，以制衡中國的影響力。

太平洋島國雖然陸地面積很小，但掌控著範圍廣大且資源豐富的海洋，他們的這些專屬經濟區（EEZ）在美洲及亞洲間形成強大的海上邊界。