政冷商熱：美商會指國安法未影響商業法律 惟促港府保信息自由免挫營商環境

美國拜登政府日前首度向美國企業發出商業警示，指《港區國安法》帶來運營風險，但香港美國商會會長早泰娜(Tara Joseph)表示，香港仍是營商的好地方，目前無跡象顯示國安法波及香港商業法律，但她強調，法治和保留信息流通性對營商十分重要。評論員劉進圖形容，政府和商界對中港的經濟前景看法不一樣，反映「政(治)冷經(濟)熱」現象。

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早泰娜昨(19日)天接受不同通訊社和傳媒專訪，承認美國發出類似的營商警告是罕見，但這只會對未踏足香港或考慮來港投資的企業造成影響，令該等企業卻步，並同意在港營運的風險正在增加，企業須評估其中的風險與回報。然而，美商會的成員在香港已有一段時間，已了解並知道如何處理香港的「新常態」，拜登政府警示中提及的風險，對他們來說不算意外。

這位帶領一千四百名會員的港美商會會長續稱，會員仍然認為香港是一個營商的好地方，會方不會建議在港美企撤走，但就促請中港政府要保持香港的信息流通，以免損害本地的營商環境和香港作為金融中心的地位。她特別提及，與中國大陸不同，香港一個主要強項是可以自由使用臉書、谷哥及其他網絡平台，中港政府須在立法和政策公開說明時，確保網絡存取權不受限制和維持信息自由。

她續稱，法治對於香港營運公司十分重要，目前無明顯徵兆反映國安法影響其他商業法律，一旦有變，必然會引起嚴重關切，而大家開始關注相關問題，包括對企業的監管要求；而在港美商須留神的，不光是警示中提及的情況，而是中美貿易爭議令商界身處中美博奕夾縫，營商前景變得較以往複雜，他們需站對位置，不觸犯任何一方。 另外，香港總商會總裁梁兆基響應美國發營運警示時亦表示，香港實際營運環境未見有很大的營運風險，亦沒有會員憂慮或減少在香港投資及營運。他補充，商界對於如何掌握營運風險甚為成熟，亦會留意不同政府所發出的警告，並針對自身營運風險進行內部評估。 境。

《明報》評論專欄作者劉進圖今(20日)撰文指出，美商會的反應顯示，美國政府和商界對中國及香港的經濟前景看法不同，再加上《金融時報》上周報道，離岸投資者本年至今凈買入353億美元的中國企業證券，較去年同期上升49%；海外投資者同期買入超過750億美元的中國政府債券，較去年同期大增五成，在在顯示一幅「政冷經熱」的圖像。

他又指出，棄政從商的美國前駐港總領事唐偉康曾公開撰文，指西方社會沒有切實可行的方式針對香港實施金融制裁，以減少北京對香港的嚴酷鎮壓，呼籲美國和盟國應降低預期，放棄逆轉中國的香港政策的幻想。

劉進圖續稱，明白這一道理，拜登政府的制裁行動集中於戰略衝突領域，諸如新疆製造、5G通訊、大數據監控等，但不會阻止華爾街大行增持中國證券債券，繼續投資於中國經濟增長，只要這政策持續，香港作為中國境內唯一容許國際資金自由進出、買賣中國證券債券的城市，其經濟地位仍會是相當穩固，促請港府不要意圖影響資金和人材的自由進出。