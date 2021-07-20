東奧確診累計61例 東奧總監不排除最後一刻取消奧運會的可能

東京奧運將在本周五開幕，確診消息卻不斷傳出，到目前東奧確定感染案例累積達61例。籌委會規定，只要賽前6小時篩檢陰性，選手依然可以照常出賽，引起日本民眾批評。東京2020奧組委總監武藤敏郎不排除在最後一刻取消奧運會的可能性。

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據悉，預計7月22日舉行的足球比賽，即將和日本對戰的南非代表隊，傳出3起確診，全隊21人被列為密切接觸者。但籌委會卻規定，只要賽前6小時篩檢陰性，選手依然可以照常出賽，引來日本民眾批評。

另外，美國選手也傳出確診，包括女籃3對3的凱蒂山謬森，以及華裔女子體操候補選手凱拉艾克兒。女籃選手已立即宣布退賽，而華裔女子體操選手艾克兒也因確診被迫棄賽，將在日本隔離10天之後返回美國。

東奧規定，被隔離者必須單獨搬去其他房間，使用其他訓練場所，單獨用餐，搭乘限定車輛。不過即便是密切接觸者，只要在上場前6小時檢測呈陰性，就還是有機會回到賽場。

東奧期間，要如何控制疫情，將是日本政府的一大考驗。

另據路透社報道，東京2020奧組委總監武藤敏郎周二並不排除在最後一刻取消周五即將舉行的這場全球體育盛事的可能性。

在周二的新聞發布會上，武藤敏郎被問及在新冠病例增加的情況下是否仍可能取消奧運會。他說將密切關注感染人數，並在必要時與賽事組織者進行討論。

而東京防疫專家會主任賀來滿夫向媒體表示，東京正面臨最大危機，呼籲民眾戴口罩、盡量減少人與人接觸的機會。

賀來滿夫指出，東京面臨的大風險包括儘管政府已對東京發布"緊急事態宣言"，但外出人口無法充分減少、戴口罩的防疫工作未充分落實、在印度首先發現的傳染力強Delta變異株蔓延擴散。接下來4天連假及暑假、東奧將開始，人員流動勢必會趨於活絡。

他認為，東京正迎來至今最大危機，很可能一天新增確診病例將超過3000例，他對此感到非常憂心，且認為東京的疫情可能波及全國，因此有必要建立防重症化體制。