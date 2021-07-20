河南暴雨 鄭州地鐵積水齊胸死傷不詳 洛陽一水壩隨時可崩潰

中國河南省7月20日遭“歷史性”強暴雨襲擊，省會鄭州地鐵洪水浸泡，大水齊人腰，全市處於癱瘓狀態，多人死亡、失聯，人數不詳。河南全境32座大中型水庫水位超限，法新社援引中國軍方警告，洛陽一座水庫“面臨隨時崩潰”。

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32座大中型水庫水位超限

歷史上發生多次水庫決堤的河南再次面臨險情，全境32座大中型水庫水位超限，情況緊急。法新社援引支援當地救災的解放軍發出的警報，洛陽市伊河灘水庫“隨時可能決堤”。鳳凰網即時消息也指出：洛陽市伊川縣境內伊何灘攔水壩20日出現約20米決口，河堤受損嚴重，攔水壩隨時可能垮塌。“按照中部戰區命令，第83集團軍某工程防化旅緊急出動，星夜馳援執行爆破分洪任務。”

鄭州陷入汪洋死亡人數不詳

洪水造成多少人員傷亡目前並不清楚，官媒央視報道鞏義市已知1人死亡2人失聯，鞏義市氣象局長被大水衝走後獲救，據鳳凰網資訊，當地時間21日凌晨，鄭州市上街區亞星世紀嘉園小區一圍牆在暴雨中倒塌 ，導致2人死亡。據鳳凰網公布的一則視頻，鄭州市二七區碧雲路一少年被洪水衝走，一黑衣男子入水營救，最終體力不支，雙雙被洪流捲走。另據澎湃新聞報道，河南登封市因爆發強降雨，7月20日洪水蔓延至一座工廠廠區合金槽內，高溫溶液發生爆炸，暫無人員傷亡和失聯報告。

一些報道稱，鄭州地鐵完全失陷，整條五號線被淹，多人失蹤，至少數百人被困，有視頻顯示多個昏迷躺在陽台上進行心肺復蘇急救的視頻，不知死活。2號地鐵線也被淹沒，數千人被困長達七個小時。有當地網友發帖稱表弟已被關在2號地鐵好幾小時，水已淹到胸口，“地鐵裡面還有小孩兒，大家輪流舉着，太揪心了!“目前鄭州地面交通全面停運，城市內澇嚴重。

網絡頻發的即時視頻顯示，河南多地洪水突如其來，市民上房爬樹，急待救援，鞏義市多處房屋、圍牆倒塌。河南省會鄭州整個城市地鐵線陷沒水中，站台水流湍急，乘客被困，車中遊客被淹沒半身，鄭州地鐵全線停運，視頻顯示，城市街道泥流滾滾，無數小車橫七豎八懸浮在街上。

“千年一遇“

”據中國媒體援引氣象消息，距離北京西南僅700餘公里的鄭州20日下午16-17時，一小時雨量達到201.9毫米，打破中國大陸2418個國家級氣象站的單小時雨量記錄，鄭州目前已發出最高級別的一級紅色警報。少林寺已遭水淹，景區汽車被洪水衝走，少林寺與龍門石窟等超過50家著名景點已緊急閉園。另據南都報道，7月20日，包頭至廣州K599次列車運行至京廣線鄭州市南陽寨至海棠寺區間，發現暴雨導致路基下沉，列車發生傾斜，乘客緊急轉移。

河南省防汛指揮部稱，7月19日7時至7月20日7時，河南全省大部分地區出現大雨、大暴雨、鄭州市西部、平頂山市魯山縣、洛陽市、南陽市均出現特大暴雨。河南日報引據當地氣象局報道稱，19日20時到20日20時，單日降雨量552.5mm。17日20時到20日20時，三天的過程降雨量617.1mm。其中小時降水，單日降水均已突破自1951年鄭州建站以來60年的歷史記錄。鄭州常年平均全年降雨量為640.8mm，相當於這三天下了以往一年的量。報道形容“超千年一遇”。但這一說法引起網民反彈：“萬年一遇也可以，反正不上稅。還不如務實一點，行動起來解決問題”；“這地方什麼時候有的水文氣象記錄？咋就千年啦？”

河南全省陷於特大 暴雨後，不少人質疑天氣預報是否可靠，據中國媒體報道稱，當地氣象部門早有預報，“只是位置略有偏差”：17日下午河南焦作市發出焦作面臨超強降雨警報，焦作將成為暴雨中心，鄭州市也發出預報，但被認為是暴雨次中心，強度不會有焦作那麼大，最終的情形是鄭州成為強暴雨襲擊中心。

痛苦的歷史記憶

河南爆發打水災激起當地人的痛苦記憶，河南境內有黃河、淮河、衛河和漢水四大水系，歷史上屢遭洪災，1975年8月爆發“75.8大洪水”，一場特大暴雨引發淮河上游大洪水，8月6日出現小水庫潰決，8月8日凌晨，兩座大型水庫，近60座中小型水庫在短短幾小時內相繼崩潰。其中板橋水庫垮壩，最大出庫瞬間流量每秒7.9萬立方米，洪峰高15米，6小時向下游傾斜7.01億立方米洪水，京廣鐵路先衝毀102公里，垮壩時間凌晨1點，洪峰所到之處，數萬人還在睡夢中，諸多村莊、市鎮蕩然無存。

那次死亡人數，最保守的報道是2.6萬人，但水災水澇導致的瘟疫和饑荒的非正常死亡人數在22萬-24萬之間。時值中國文革，此後官方一直不提，直到多年後才為人所知。