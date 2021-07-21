「港台」棄用台灣總統 須按一中改稱「地區領導人」

港台的新聞報道昨已即時棄用有顯示台灣為國家的用詞。2021年7月21日

身為香港政府部門的香港電台(簡稱「港台」)突然向員工發出即日生效的內部通告，表示基於「一個中國」的原則，在處理涉及台灣的新聞報道及節目時，不得提及或顯示台灣是主權國家的字眼，故此須以「台灣地區／當局領導人」取代「台灣總統」的稱呼，而外交部長更被改為「對外交往部門負責人」。親中人士期望，港台的改變能起帶領作用。

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過往尚算享有編輯自主的香港電台，近月日趨政府部門化，須按中央政策辦事，以致本地製作節目亦要讓路予國產劇集，但仍受愛國人士批評，出身傳統左派香港工會聯合會的議員陸頌雄上周在立法會指，港台的新聞報道把蔡英文這個「台灣地區最高領導人」稱為「總統」，或違反「一國」原則，使市民誤以為台灣地區最高領導人為「國家」元首，質疑用字偏離《香港電台約章》的「準確」要求。其後，據悉有財經組資歷較淺的記者在上載台灣股市新聞時配以代表台灣國旗的「青天白日滿地紅旗」，引起廣播處長李百全不滿，昨(20日)午便發出由廣播處副處長馮建業代行的內部通告，而把台灣旗上載新聞網頁的員工，亦在上層要求下，昨日請辭。

據了解，通告發出後，新聞部總監在內部通訊群組中表示，日後不可用「青天白日滿地紅旗」和台灣總統府的照片。

根據通告，港台員工須以「台灣地區/當局領導人」稱呼「台灣的總統」；要以「台灣行政機構」、「台灣地區行政管理機構」取代「行政院」；亦不能使用「國立」、「中華民國」及「行政院」等字眼，甚至是「台灣政府」等字眼亦要避免使用，可改用「台灣當局」。

通告解釋，香港與台灣同屬一個中國，港府一直按照《基本法》、一個中國原則及中央政府處理香港涉台問題的基本原則和政策（「錢七條」）處理涉台事務，香港電台的節目及信息對台灣及有關機構的描述及用字規範，必須嚴格恪守上述原則。通告又指，通告所舉例子並非全部，港台應小心規管，員工在提及台灣及其相關組織時，須使用恰當用字。

通告發出後實時見效，港台昨日一篇有關台灣將在立陶宛設立代表處的報道中，已改用「台灣當局」代替外交部；而吳釗燮的稱號亦由沿用的「台灣的外交部長」改為「在台北，對外交往部門負責人吳釗燮」。有關改動，比可在中國「落地」的鳳凰衛視更令人側目，例如鳳凰等半官方媒體會以引號來標示相關名稱，如”外長”或台灣當局外事部門負責人，以示質疑或模糊化處理。

通訊辦上月曾就港台新聞以「總統」稱呼蔡英文的投訴作出裁決，裁定投訴理據不足，因為台灣當地一般以「總統」稱呼蔡英文，其他香港媒體亦同樣使用有關稱謂，相關報道沒有明示或暗示台灣並非中國一部分，沒有證據顯示使用有關用詞會令報道有誤，亦沒有違反《電視節目守則》。不過，陸頌雄上周繼續在立法會提出書面質詢，商務及經濟局長邱騰華未有正面響應，只是重申，港台會恪守原則。

中國港澳研究會副會長劉兆佳指出，香港傳媒報道台灣行政機關時未有統一用語，港台作為公營廣播機構，今次的做法可能是希望達到帶頭作用。另外，浸會大學新聞系高級講師呂秉權則憂慮，自《港區國安法》生效和北京政府將統一台灣的時間表放上議程後，除了港台作為官方機構要與中央立場接軌外，北京可能會加緊整頓及管理香港傳媒，在其他政治敏感議題上將進一步規範其他傳媒的新聞用語。

港府去年便已按中國要求，把武漢肺炎統稱新型冠狀病毒，並指這是世界衛生組織的標準名字。《蘋果日報》其後引述私隱專員公署談及新冠肺炎時轉為武漢肺炎，亦被公署發文澄清及批評。