移民潮「好」作用：港失業率四連降至5.5% 升大學今年最易

香港因為《港區國安法》實施和北京政府收緊控制而出現的移民潮，終於出現兩項「利好」消息，一是移民令勞動人口減少，以致失業率連續四個月下降至最新的5.5%，快將接近去年初的水平；以及今日發榜的中學文憑試（DSE），因學生移民而令考生減少，以致餘下考生更易升讀大學，有升學顧問更相信，今年或是最易入讀資助大學的一年。

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香港統計處昨(20日)天公布今年4至6月的最新失業率是5.5%，較上一次下降0.5個百分點，失業人數減少約2萬，至21.31萬；同期就業不足率下跌至2.5%，較上一期下跌0.3個百分點，就業不足人數減少約1.14萬人。按行業畫分，同期大多數主要行業的失業率都有下跌，其中以樓房裝飾修葺及保養、藝術娛樂及康樂活動、餐飲服務有較明顯跌幅，但製造業卻錄得0.5個百分點的較明顯升幅。

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥表示，失業率下降與港人移民潮有關，因為移民港人會剔除於勞動人口之外，而且今次移民潮涵蓋面較廣，包括不同年齡層，一些剛畢業的年輕人亦遠赴仔鄉。他補充，這對留下來的人有更多和更大的工作及升職機會。不過，另一人事顧問公司董事總經理周綺萍認為，失業率下跌主要是因為疫情好轉。

無論原因為何，中文大學商學院高級講師李兆波預計，整體失業率今年內再大幅下跌的機會不高，但在市民已習慣新常態生活下，今年底至明年初的失業率有機會好轉至疫情爆發初期的4.2%左右。

另一個反映香港移民潮的，是讓考生報讀大學的中學文憑試（DSE）。香港考試及評核局昨天公布，今屆文憑試共有43,294名學校考生及6682自修生應考，較去年減少八百多人，跌幅1.6%，約1.4人爭一個資助大學學位。該局秘書長魏向東表示，隨着中六學生人口持續下跌，但資助大學學額不變，加上近年出現移民潮，考生今年入讀資助大學可能較以往容易。升學顧問吳寶城更指出，獲悉今年較多考生決定到海外升讀大學，院校入學的競爭或較過往小，今年或是最易入讀資助大學的一年。

香港移民潮的影響逐漸浮現，但港府未有相應政策調整，大學校長會前日首先表達人材流失令教師不足和中層管理層綁層，是首個指出移民潮影響的專業團體，但教育局只是表示數體數據未有統計，而公立學校的教師流失水平，大致與去年相若。