《蘋果》前總編輯林文宗被捕 記協促停止針對新聞機構

前香港《蘋果日報》執行總編輯林文宗今(21 日)早被警方國家安全處人員上門拘捕，指他涉嫌觸犯「串謀勾結境外或者外國勢力危害國家安全」罪，暫被扣留在長沙灣警署，成為該報第十四名涉嫌因違反《港區國安法》而被捕的人士。香港記者協會對當局針對一間新聞機構感到憤慨，促當局不要屢次以國安之名拘捕新聞從業員，各業界散播白色恐怖。

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林文宗在前《蘋果》高層上月中被捕時主持報章出版事宜，該報上月 24 日停刊時，工作至最後一刻，及後辭職，但表明會與前副社長陳沛敏繼續處理公司的善後工作。記協表示，對警方拘捕一間已停運的傳媒機構前員工感到震驚及不解，促請當局切實解釋一直合法進行、理應受到《基本法》保障的新聞及出版工作如何危及國家安全。

擁有《蘋果》的壹傳媒創辦人黎智英，早已因參與和平遊行而被判非法集結罪成入獄，當局並控告他和壹傳媒其他高層違反國安法，及至6月中，警方國安處搜捕七名高層和主筆，當中，壹傳媒行政總裁張劍虹和前《蘋果》總編輯羅偉光其後被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，現正還押，其餘 11 人暫未被起訴，另與《蘋果》相關的三間公司合共約1800萬港元資產被凍結，員工無法獲得支薪。