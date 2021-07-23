德國BionTech疫苗在中國上市面臨突破？

據德國《世界報》和德國電信公司綜合消息，中國先是貶低德國BionTech疫苗，然後又覬覦該疫苗。中國目前正在審查BionTech疫苗的上市批准。一切跡象表明，中國疫苗缺乏有效率是原因。

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中國很長一段時間都貶低德國BionTech疫苗，但中國現在大轉彎，對該疫苗態度大大好轉，還給疫苗穿上了中國的外衣，取名復必泰，好象它是一個中國產品。中國一個專家小組現已完成了對德國疫苗的測試。疫苗在中國上市可能很快將取得突破。

儘管最終批准仍在等待中，但據中國媒體報道，BionTech的中國合作夥伴復星醫藥在股東大會上表示，中國國家藥監局對mRNA新冠疫苗“復必泰”的審定工作已經基本完成，專家評審已經通過了，目前正在加緊進行行政審批階段。復必泰最早將能夠在八月份開始在國內生產。而人們在很長一段時間都無法預見到這一發展。

中國復星醫藥與德國BionTech的合作自2020年3月就存在。兩家公司甚至從五月開始成立了合資企業。但直到數周前，中國還一直對mRNA疫苗進行抹黑運動。而大多數時候，媒體在評論中只提到了BionTech的美國合作夥伴輝瑞的名字。

這種做法可能是有系統性的。由於中美貿易戰，中國人對美國產品信心大失。把BionTech/輝瑞疫苗和美國聯繫起來，會讓許多中國人疑心重重。 有消息人士稱，未來，復必泰在中國很可能會作為加強針使用，免費接種。

世界報認為：中國將很快使用BionTech疫苗，這是因為中國自己的疫苗有效率偏低。據中國《財新》消息，德國BioNTech疫苗公司和復星醫藥合作在中國的年產能可以達到10億劑。但中國人口是14億。鑒於這一背景，北京不太可能向90多個已使用中國疫苗的國家提供第三劑加強針。