滴滴罰款或超阿里的23億歐元天價

7月23日星期五法新社北京站引述彭博社消息稱，中國政府正在考慮對滴滴出行祭出“史無前例的重磅懲罰”，罰款金額應超過阿里巴巴此間的罰款金額。

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阿里巴巴在今年4月因違反競爭規則而被除以23億歐元的罰單，而滴滴出行這次觸碰的是另外一條紅線：收集數據，安全威脅。6月，滴滴欲籌資37億歐元赴紐約上市，中國政府對此並不支持，並重點提到數據隱私安全。7月16日，中國國家網信辦等7個部門進駐滴滴出行科技有限公司，對網絡安全問題進行審查。與此同時，滴滴出行的應用程序現已經無法下載，審查期間，停止新用戶的註冊。

彭博社7月23日星期五表示，中國監管方正在考慮對滴滴出行實施重大懲罰，以儆效尤，其中提到的懲罰可能性包括：叫停滴滴出行的部分業務，讓公共投資方成為股東，或者加以天價罰款，罰款額度應該在阿里巴巴的23億歐元之上，但彭博社並未引述這一消息源。又或者，中國政府也可以命令滴滴徹底退市。

法新社指出，中國其實長期以來一直鼓勵大小公司走向國際化，許多中國公司也赴美上市，不過現如今中國和美國關係不佳，尤其是科技領域兩國競爭衝突不斷，中方現如今非常警惕國內的關鍵數據，會跟隨科技巨頭，流向海外。法新社指出，這也是為什麼中國希望強化國內公司在把網絡安全領域完善到無可指摘的地步，再允許它們去國外發展。2012年，阿里巴巴的前員工程維創辦了滴滴，目前該打車軟件在包括俄羅斯和澳大利亞的15個國家都可使用，並在2016年的無情價格大戰當中，從中國趕走了美國競爭者優步。