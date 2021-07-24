專家警告：新一波疫情和天災人禍導致全球供應鏈大亂面臨崩潰

新冠病毒變異株Delta造成的新一波疫情、中國和德國遭遇洪災、南非重要港口受到網絡攻擊，種種因素造成全球供應鏈大亂而面臨崩潰，對原已脆弱的原物料、零組件和消費產品供應帶來威脅。

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中央社綜合報道說：Delta變異株疫情重創亞洲部分地區，迫使許多國家切斷國際貨輪船員的上岸管道，船長無法讓疲憊的船員下船，換另一批船員上來，使得10萬名左右船員受困海上，回到了2020年疫情剛起各地封城的狀態。國際航運商會（International Chamber of Shipping）人士告訴路透社：我們這次不是面臨換一批船員的危機時刻，而是已身處危機中。全球供應鏈面臨危急時刻。由於全球貿易約9成仰賴海運，這波船員危機衝擊到全球商品供應，從石油、鐵礦砂到食物和電子產品等，無一倖免。

與此同時，中國和德國這兩大經濟體相繼爆發致命洪災，對尚未從疫情重創中復原的全球供應鏈來說，更是雪上加霜。正值電廠亟需燃煤應付夏季用電高峰之際，中國洪水造成內蒙古和山西等礦區的煤炭運輸受阻。而德國的陸路運輸也大幅減緩，延遲出貨量和前周相比增加15%。

南非開普敦、德班的貨櫃港本周遭到網路攻擊，進一步衝擊港口貨運作業。英國衛生單位官方應用軟體App通知數十萬接觸確診者的勞工自主隔離，迫使超市業者不得不跳出來警告恐有供應短缺之虞，部分加油站已經關閉。

全球各地港口正面臨數十年未見的大塞車。中國港口協會21日表示，貨運量能持續緊俏。東南亞、印度和其他地區製造業受到疫情復燃影響，部分訂單轉向中國。

美中兩國佔全球經濟產出超過40%，供應鏈大亂重創美國和中國這世界兩大經濟火車頭，恐造成全球經濟減緩，商品和原物料價格上揚。