輸入病例令北京頭疼：緬甸政府和反政府組織均稱收到中國新冠疫苗

法新社曼谷站7月24日消息，緬甸反叛武裝克欽獨立軍稱，中國向其提供了超過一萬劑新冠疫苗。目前中國政府正在試圖減少從南部入境的新增病例。

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克欽獨立軍（KIA）發言人周六表示，中國雲南已向南部邊境附近活動的這一武裝反政府組織提供了超過一萬劑Covid疫苗。與此同時，中國國藥捐贈的一批73萬劑疫苗於周四抵達仰光，緬甸官員表示，將優先考慮與中國接壤的居民。同樣在7月24日，中國駐緬使館稱，中國援緬的新一批新冠疫苗“於7月22日至24日分三批已全部運抵仰光國際機場”。

自2月軍方掌權以來，緬甸一直處於動蕩之中，現在又遭到新冠疫情的衝擊。法新社引述克欽獨立軍消息稱， “我們向中國求助，中國便為我們提供了疫苗方面的幫助”，但這名發言人沒有具體說明他們拿到的是何種疫苗，也沒有說明第一批何時到達。不過，克欽獨立軍發言人稱，部分疫苗屬於付費購買，部分是屬於捐贈。

法新社回顧稱，中緬邊境的新冠感染數讓北京感到頭疼。本月早些時候，中國全國報告了57例新感染病例，這是自1月下旬以來的最高每日記錄，這當中就包括中緬邊境的瑞麗市的15例。雲南省則指出，這當中12人是緬甸公民。