學科類培訓機構一律不得上市融資 中概教育股重挫

中共中央辦公廳、國務院辦公廳7月24日印發了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(簡稱《意見》)，明確學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構。中概教育股23日遭重挫，新東方跌超60%，好未來因波動過大，一度觸發熔斷，熔斷前跌53.07%。

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《意見》指出，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產；外資不得通過兼並收購、受託經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構。已違規的，要進行清理整治。

《意見》稱，對原備案的線上學科類培訓機構，改為審批制。各省(自治區、直轄市)要對已備案的線上學科類培訓機構全面排查，並按標準重新辦理審批手續。未通過審批的，取消原有備案登記和互聯網信息服務業務經營許可證(ICP)。對非學科類培訓機構，各地要區分體育、文化藝術、科技等類別，明確相應主管部門，分類制定標準、嚴格審批。依法依規嚴肅查處不具備相應資質條件、未經審批多址開展培訓的校外培訓機構。

相關消息在本周稍早前得到了媒體的報導，對當局打擊課外輔導的擔憂令中國教育類股重挫。7月23日美股開盤，中概教育股遭重挫，新東方跌超60%，好未來跌超57%，高途跌超58%，有道跌超36%。隨後，好未來因波動過大，一度觸發熔斷，熔斷前跌53.07%。

同樣在當天，港股在線教育股集體大跌，新東方一度暴跌超50%，截至收盤，新東方股價30.2港元，跌幅40.61%，蒸發近400億港元市值，為歷史最大單日跌幅。此外，港股思考樂教育跌28.53%，卓越教育集團跌21.48%。在正式政策公布前，新東方和好未來周五分別發表聲明稱，政府沒有發布任何規定，兩家公司都沒有收到正式通知。他們表示不會對市場傳聞置評。