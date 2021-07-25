河南洪災官方數字升至63人亡 鄭州等地有“愛國民眾”當街阻撓外媒報道

河南省政府25日下午表示，截至今天中午12時，這波洪災已造成全省63人死亡、5人失蹤，1144.78萬人受災，鄭州、新鄉、鶴壁、開封等6個地級市成為重點救災區域。

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中央社報道：中國河南鄭州京廣北路隧道內大批車輛被水淹沒，當地及其他地區傷亡人數至今成謎，官方訊息指隧道內目前僅發現4人罹難。但據報導，光是中國民眾上網協尋的失聯親友，就有130人。在河南民眾透過微博成立的暴雨互助平台上，親友們紛紛貼出失蹤者的各式相片，並描述容貌及身材特徵，以及失蹤當日的行蹤。而這些被協尋的失蹤者，大部分是鄭州居民。

洪災發生至今，由於鄭州市京廣北路隧道週邊遭軍方接管，連地方政府的救援人力也告撤出，同時強力管制人員靠近甚至拍攝畫面，連前往現場尋找親人下落的民眾也被驅趕，使當地傷亡及失蹤人數至今眾說紛紜，從100人到6000人、甚至上萬人都有。

至於官方目前公布，僅有4人在京廣北路隧道中遇難的數字，則受到不少中國網友在各大網路平台質疑。雖然部分質疑的貼文及回應目前已被網管刪除，但各個時段從遠處拍攝到的搜救畫面，仍前仆後繼地出現在中國網路上。

中央社還報道：當地除中國本地媒體外，已有外國及台港媒體前往採訪。但據外媒報導及網路訊息，鄭州、鶴壁、新鄉一些“愛國民眾”卻當街阻撓德國之聲（Deutsche Welle）、美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、澳洲廣播公司（ABC）的記者採訪。

“這些民眾一邊阻撓，還一邊指責他們“妖魔化中國”、“選擇性報導”、“刻意抹黑中國”、“亡我之心不死”等，甚至要求查看拍攝畫面。讓這些記者感嘆，在中共洗腦下，已不需要有關部門出手，“滿街都是仇外的民眾，對外國人充滿惡意”。