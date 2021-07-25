煙花颱風席捲中國華東地區

中國部分地區尚在清理數天前特大洪災造成的損失之際，“煙花”颱風周日在中國東部地區登陸。預計颱風在當地時間周日傍晚時分在世界上最大的兩個港口-寧波和上海附近登陸，東海岸部分地區的海、陸、空交通運輸紛紛中斷。

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據法新社報道：周日上午，在中國最大的城市上海，已經狂風大作，但降雨量尚屬溫和。上海市的兩個國際機場所有航班暫時停飛，數十列火車以及上海和寧波港口的業務紛紛暫停。上海迪士尼一類的遊樂園也處於關閉狀態。當局提請民眾避免戶外活動。

在數天前遭遇洪災的河南省，清除阻礙交通的碎石瓦礫和汽車殘骸的工作仍在繼續。本周，河南經歷了數日的強降雨之後遭遇歷史性洪災，至少造成58人死亡 。

惡劣的天氣打亂了數百萬人的生活常序，許多人在缺水斷食的情況下受困數天，另有一些人得以在推土機的大鏟子中逃生。根據河南省府披露的數字，當地疏散了49萬5千多名民眾，物質損失則高達數十億歐元。

河南境內水系縱橫，建有許多大壩和水庫，用於控制水流並灌溉農田。但是這些大壩和水庫的建造可追溯到數十年前，如今城市的飛速發展和擴大給排水網絡帶來了巨大壓力。

根據中國氣象局的預測，本次煙花颱風的強度應在登陸後逐漸減弱。但會在未來數天，在包括遭遇洪災地區在內的中國東部地區引發強風雨天氣。中國氣象局周日表示：必須高度警惕，防止“煙花”颱風引發極度降雨從而進一步導致災害。

法新社報道指出：雖然中國一直都有雨季，但河南本次創紀錄的降雨引發對中國城市應對惡劣天氣能力的質疑。專家預測，由於氣候變化，這種現象將更為頻繁和猛烈。