阿爾及利亞宣布將生產中國科興新冠疫苗

法新社阿爾及爾站7月24日星期六消息，阿爾及利亞醫藥工業部當天表示，阿爾及利亞將在當地開始生產中國科興的新冠疫苗。

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目前，這個馬格裡布地區人口最多的國家正面臨新冠疫情的回潮，阿爾及利亞官方記錄到了16萬人次的感染，死亡人數破4000。阿爾及利亞衛生部稱，這周五的日增感染記錄超過1350人。面對7月中旬以來連續打破的每日新增感染高點，阿爾及利亞正在尋求購買國外疫苗，同時在本地生產疫苗。

阿爾及利亞衛生部的一份聲明指出，中國專家周五抵達了東部康斯坦丁的國有製藥集團賽達爾（Saidal），檢查生產科興新冠疫苗所需的設備和材料。中國專家代表團將在“衛生隔離期結束後，於賽達爾集團旗下的生產單位，提供技術層面的幫助”。阿爾及利亞衛生部還表示，這次中國專家團的檢查，是“計畫在阿爾及利亞生產中國疫苗的非常重要的一步”，但沒有具體說明開始生產的日期。

事實上，中國科興新冠疫苗，是阿爾及利亞生產的第二種抗新冠病毒疫苗。幾個月前，阿爾及爾宣布將從9月開始，在國內生產俄羅斯新冠疫苗“衛星五號”。

另外有關疫苗跨境採購，阿爾及利亞巴斯德研究所周六宣布，已收到240萬劑中國科興新冠疫苗，這讓阿爾及利亞迄今為止收到的新冠疫苗數量升至600萬劑，這包括了俄羅斯衛星五號，中國科興和國藥的新冠疫苗，以及阿斯利康。衛生部長6月初聲明稱，阿爾及爾已向多家供應商訂購了3000萬劑疫苗。在疫苗接種運動開始近六個月後，阿爾及利亞4400 萬人口中，有 10%已經接種。流行病學家估計，至少應有2000萬阿爾及利亞人接種疫苗，才能實現集體免疫。