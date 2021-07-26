中美天津會談 又砸鍋了？

2021 年 7 月 26 日，在中國天津市與中國外長王毅等官員會談後，包括美國副國務卿溫迪·謝爾曼在內的美國代表團的車隊離開天津濱海一號酒店。

美國國務院二號人物、副國務卿謝爾曼(又譯舍曼)是拜登入主白宮以來訪中的最高級別官員，她與中方的天津會談結束了，給人的感覺似乎與三月阿拉斯加那次被稱作“砸鍋了”的中美會面有點相似。區別無非是上次楊潔篪王毅率團赴美，本次是謝爾曼隻身天津“赴宴”。

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謝爾曼與中國國務委員、外長王毅會見，有個前奏，中方安排謝爾曼先與副外長謝鋒會談。謝鋒以及後來的王毅與謝爾曼的會談，中方並沒有邀請媒體參與，事後的情況中方說得很多，正如會前中方說得很多一樣，美國公布的信息極其簡潔，至少目前看不到更詳細的陳述和評論。依據大部分中方官媒透露的信息及其很少的外電信息來看，這次中方“發難”的程度比阿拉斯加有過之而無不及。

阿拉斯加砸鍋

阿拉斯加會面本來是拜登新政府與習近平政權一個“試水”的好機會，但美國國務卿布林肯兩分多鐘強調中國人權問題的開場白激怒中方，有分析稱，其實中方不是被激怒的，而是有備而來，無論如何，楊潔篪不顧外交禮儀超常時反駁，稱“美國沒有資格同中國說話，中國人不吃這一套”，就差揚長而去了，令人詫異。那次接觸的結果，不少人形容是“砸鍋了”，無法對話，中美關係更加敗壞。

砸鍋的原因多種，但不少分析認為，習近平政權本來對拜登新政府抱有期待，至少上台後會鬆緩特朗普對華政策，中方“將以時間贏得空間”，結果盤算落空了，拜登政府不但維持了貿易制裁，還極大地強化了對人權領域的重視，北京有點“氣急敗壞”!

巨嬰式挑戰

如果再用“戰狼外交”來形容北京外交界的對外姿態來形容這次中美外交高官會晤，似乎很不夠。中方高級官員使用的語言在一些觀察人士看來輕點說也是嚴重出格。

周一上午，中國外交部發出的幾則關於謝爾曼與謝鋒會談的簡短文告稱，會談一開局，謝鋒當著謝爾曼女士的面，竟說出美國“既要壞事做絕，還想好處佔盡”的攻擊語言。有評論稱，如果中國外交部發出的短訊反應的是事實的話，謝鋒作為“大國”外交部副部長，當著美國外交二號人物謝爾曼的面，說這樣的話，不僅僅是不顧外交禮節， 簡直下作到喪心病狂了! 但也有觀察者指出，這不過是一套巨嬰式語言，自己心裡害怕先嚇唬別人，是賭氣的語言，是讓五毛團體心潮澎湃大腦興奮的語言。不知名的謝鋒副部長這次比他的上司王毅和楊潔篪那次走得更遠，考慮到他是王毅派來的接待謝爾曼的先行官，謝鋒說這番話，自然有王毅的旨意。

謝鋒說得美國壞事做絕到底指的是什麼？因為中方官媒報道官方通告都未提及謝爾曼說了什麼，那麼，根據謝鋒會談中向美方提出的兩份“糾錯清單”判斷，不過指的的美國對中共官員的限制性簽證，對某些涉港、涉疆人權官員的制裁，還有美國在新冠病毒，南中國海，台灣問題上“踩紅線”“玩挑釁”“打着價值觀幌子集團對抗”的“錯誤言行”。

這一點確實是美國與習近平政權的“勢不兩立”之處，但也是國際社會都知道的事實，比如新疆關押大批穆斯林“集中培訓”，比如強加香港『港版國安法』鎮壓民主派，比如出動大批艦機出沒台海中線，比如中國在南中國海的擴張等等。中方可以照舊堅決認為美國帶動民主國家與習近平專制集團對抗是“壞事做絕”，但於事無補，如果中國人權沒有改善，不會擋住美國去說，去制裁。

中國要給美國補課

謝爾曼的行程越是接近天津，中國外長王毅的語言就越是激烈。上次阿拉斯加失敗的會談，似乎讓楊潔篪“搶風頭了”，因為楊是中共政治局委員，中共主管外交事務的主任，王毅在阿拉斯加只做補充發言，說得較少。這次難道是他想在二十大之前抓住機會向習近平表功？至少，他的“迎接貴賓”的前奏曲火藥味十足，好像憋了一肚子氣，既然這樣，為什麼又要勉強迎接？王毅當然清楚，謝爾曼到天津，美國國務院的表述是與王毅等官員會談，不提謝鋒，因為謝鋒是隨從官員，因為王是外交部長，王如果不去天津，謝爾曼就不會去天津，美國國務院到了最後才宣布謝爾曼去中國，這是因為中方通報王毅到場之故。王毅更清楚的是，中美關係雖然壞到這種程度，中國恐怕還沒有到下決心放棄與一個美國高官接觸、從而關閉美中大門的機會，這一點，從謝鋒用很不禮貌的語言開局，卻在會場向美方提出兩份清單可窺一斑。

王毅又要見謝爾曼，又有一股怒氣，或者說其實他是有一番政治盤算，給上面的最高領導人和給下面的民族主義者同時“明送秋波”。星期六王毅接受鳳凰衛視採訪時嚴厲指責美國認為自己“高人一等”，中國“不會接受任何國家自詡高人一等”，他還說，如果美國到現在還沒有學會與其他國家平等相處調查的話，“中國就有責任和國際社會一道，好好給美國補上一課”。

世衛組織，國際科學家要求再次去北京對新冠病毒進行溯源調查，王毅則指責美方“炒作有罪推定的實驗室泄漏論”，但是，中方為什麼再三拒絕世衛組織和國際科學界要求前往調查的要求呢，這樣做不是反而令人懷疑有點此地無銀三百兩嗎？

只看中國媒體報道，讓人感覺7月26日王毅與謝爾曼的會談好像是前者給後者下戰書。官媒稱：王毅在天津會見美國常務副國務卿舍曼時，明確中方對中美關係的三條底線”。這三條底線分別是：美國不得挑戰、詆毀甚至顛覆中國特色社會主義道路和制度；美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程；美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。這一條說的是美國不能再提新疆、香港、西藏、台灣，南中國海等問題。

官媒把王毅與謝爾曼的會面報道成王毅對美國的聲討，實際情形究竟果真如此嗎？難道王毅只會使用如此生硬和挑釁的語言和粗暴的方式說話？

謝爾曼說了什麼

謝爾曼是周日抵達天津的，當日就對中國河南水災的亡者表示深切哀悼。

根據法新社援引美國方面的消息表示，謝爾曼女士就中方違背香港承諾以及其他人權問題，“十分有力”地闡述了美國所依據的事實。官員們補充說，謝爾曼女士“在北京不喜歡聽的問題上對中國人進行了非常誠實的忠告”，例如黑客攻擊。謝爾曼與王毅會談時還呼籲中方允許對新冠病毒溯源進行第二次調查。

美國國務院稍晚些時候在文告中也簡短表示，謝爾曼向中方提及“中國在香港對民主派的鎮壓、在新疆繼續進行的種族滅絕活動，謝爾曼還呼籲中國允許對新冠病毒溯源進行第二次國際調查。

美國資深官員星期六在天津會談開始前介紹說，美國副國務卿謝爾曼在天津與中國外長王毅會晤時將向中方明確表示，美國政府歡迎與中國的競爭，但需要有一個公平的競爭場所和護欄，防範競爭演變成衝突。謝鋒則稱，美國的“競爭、合作、對抗”三分法，是“遏制打壓中國的障眼法”，是“話語陷阱”。

“話語陷阱”

中方官員對美國一陣炮轟，現在，中美天津會談告終了。中國副外長謝鋒在會後的“吹風會”上對中美會談用這樣的詞來形容：“總體來說深入坦率“，”對爭取下一階段中美關係健康發展是有益的。”謝鋒甚至說，這次和謝爾曼的會談，是中美三月在阿拉斯加的對話後，“又一次重要的高層會談”。這些話不知道是不是“話語陷阱”？

中國社科院美國研究所所長倪鋒也表示，這項會談是中美兩國“恢復正常交往進程的一部分”，他說，會談前的“雜音”，實質上是反映着兩國關係的“客觀狀態”。