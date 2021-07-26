愛國者金燦榮教授短暫的親美經歷

2021 年 7 月 23 日，鄭州市京廣北路隧道被發現充塞着大量被洪水淹沒的車輛。

美國問題專家、中國人民大學教授金燦榮以反美著名，有“反美先鋒”之譽，也有“中共國師”之稱。有不少人把他與復旦大學教授張維為，環球時報總編胡錫進並列。但是他在新浪微博突然炫耀與美國使館官員共進午餐後讓不少人吃驚。

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河南暴雨，鄭州地鐵水淹，京廣隧道整個都被灌了，即便根據官方目前的數字，至少69人喪生，5人失蹤。但是這一死亡數字與各界估計的罹難人數以及京廣隧道受淹車輛差距太大，爭議難以平息。

這是一個悲劇，就在許多人為河南水災難過的時候，7月23日，金燦榮卻在新浪微博挑撥：“除天災人禍之外，我們還需警惕另外一種可能性，那就是敵對國家氣象武器的攻擊”。

金燦榮暗示美國製造了氣象武器，因為美國現在是北京當局的“假想敵”。

有人注意到他這條微博是7月23日7.35分發出去的。

同日晚上20.26分，金燦榮又在微博發出另外一條消息：

應邀與美國大使館新來政務官蘇偉光先生共進晚餐，並就中美關係，台灣問題交換了意見……金燦榮還特別貼出了他與蘇偉光先生的合照。

金燦榮對美國的立場為人熟知，現在一日兩變，引起網民注意。

Stupidwz發推評論：

金燦榮的一天! 白天罵美帝毫不手軟，晚上吃美帝絕不嘴短，日出而作，日暮而息。

也有網民說：“白天是工作，是公務，晚上是生活，是私交!”

金燦榮自相矛盾，知名科普作家方舟子質疑：

金燦榮叛變啦？發了條微博暗示河南暴雨是美國“氣象武器”的攻擊，隨後跟美國政務官吃了頓飯，就推得乾乾淨淨，說那條微博是合作團隊代寫的，他不知情。他還有哪些微博是別人代寫的？那個團隊好像也是胡錫進的合作團隊，胡錫進的文章有沒有別人代寫的？

的確，有人質問金燦榮“這篇東西性質太惡劣了”，金燦榮辯解：“剛看到信息! 饒謹找了個粉絲寫的，我不知道此事。最近饒謹那個團隊問題很多! 我可能要換個合作團隊了。”

金燦榮真反美嗎？