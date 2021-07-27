美國疾管中心：接種疫苗的美國人高風險地區室內仍需佩戴口罩

面對變種病毒Delta的威脅,美國疾病管制暨預防中心（CDC）改變口罩政策宣稱，接種疫苗的美國人在高風險地區室內仍需佩戴口罩。拜登政府考慮聯邦僱員強制接種疫苗的方案。英國新增確診人數連續七天下跌，英國將允許接種兩劑疫苗的歐盟遊客入境。

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法新社報道，Delta變種病毒導致感染病例激增，特別是在疫苗接種率較低的地區。美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基周二表示，“在病毒傳播率高的地區，CDC 建議完全接種疫苗的人在室內公共場所佩戴口罩。”她表示， Delta 變種病毒擴散是轉變口罩政策指南的主因。

她補充說，接種疫苗對 Delta 病毒仍然有效，新數據表明，在極少數情況下，已經接種疫苗的人仍有可能會確診並將病毒傳播給他人。”

根據疾病預防控制中心的數據，美國南部一些地區確診人數正在急劇上升，但在接種疫苗較好的東北部確診人數較少。

為遏制Delta變種病毒的傳播，CDC 還將建議學校要求教師及學生，不管是否接種疫苗仍需佩戴口罩。

CDC在5月更新的防疫指南中指出，已經完整接種疫苗的人，除了搭乘大眾運輸、在醫院等例外，在室內大多數情況以及室外不需要戴口罩。直到上周，CDC都還堅持這項決定。不過，Delta變種病毒株改變了CDC的態度。

另據報道，美國總統拜登周二表示，政府正在研討聯邦僱員強制接種疫苗的方案。拜登將在周四宣布疫苗接種新的措施。

另外，英國新增確診人數連續七天下跌，單日新增確診23511例，比一周前下跌50%，但死亡人數創三月以來新高，單日有131人死亡。

首相約翰遜說，過去幾天確診人數下降，但不能夠太早下定論疫情好轉，他呼籲民眾仍要小心防疫。

英國媒體周二報道，英國將允許接種兩劑疫苗的歐盟遊客入境英國。