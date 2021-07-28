南京疫情持續擴散 世衛：德爾塔傳至132國 全球累計確診可能將超過2億

中國江蘇省南京市本土疫情持續擴散，湖南省張家界市魅力湘西劇場周三通報，因外省4名感染者曾有接觸，22日其中一場超過2000名觀眾屬高風險人群，必須主動報告接受檢測。世衛指出，德爾塔新冠病毒變體已傳播至132個國家，未來兩周全球報告的累計病例數可能超過2億。

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中央社援引中國媒體報道，南京這波被判定為Delta變種病毒的本土疫情，始於祿口國際機場工作人員，迄今已蔓延5省9城；截至周二，僅南京已確診153例，傳播鏈增至170人。

據官媒健康時報報導，張家界魅力湘西劇場周三通報，因7月26日診斷的遼寧省大連市3例無癥狀感染者、7月27日診斷的大連市1例無癥狀感染者等病例在時間和空間上有軌跡交集，共同指向22日晚間的魅力湘西劇場，經評估，7月22日晚上第一場的所有觀眾屬高風險人群。

大連近日通報新增病例，均與南京疫情關聯。

與此同時，四川省成都市周三通報，27日新增本土確診3例是一家3口，17日搭機前往湖南長沙黃花機場，20至22日曾在張家界等地遊玩。

據報導，魅力湘西劇場工作人員指出，22日晚上第一場，大概有2000多名觀眾，"大家沒有間隔一個座位，都是挨着坐的"。雖然進劇場有要求大家佩戴口罩，但"無法保證遊客全程佩戴口罩"。

大連市發布的流行病學調查顯示，大連27日新增的一名無癥狀感染者。而且，遼寧的無癥狀感染者也去過武陵源景區，近期去過武陵源景區的遊客最好也去核酸檢測。

另據聯合國消息，世界衛生組織周三表示，德爾塔新冠病毒變體在過去一周傳播至8個新的國家後，現在存在於132個國家。

世衛組織表示，上周新冠感染病例增加了8%，超過380萬病例。

最新數據顯示，美洲和西太平洋地區病例大幅上漲，增幅分別為30%和25%。這導致新冠死亡人數整體大幅上升，與上周相比上升了21%，達到6.9萬多人。

世衛組織表示，在過去7天里，美國報告的新病例數量最高，新增感染超過50萬例，增幅高達131%。

世衛組織指出，如果這些趨勢繼續下去，未來兩周全球報告的累計病例數可能超過2億。