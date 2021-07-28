台灣百餘名政治人物Line遭黑客侵入刑事局展開調查

韓國通訊軟件Line在台灣使用廣泛，上周黑客鎖定100多位台灣知名政治人物的Line展開攻擊，受害政治人物的任職機構包括總統府等各政府機關等。Line已經向治安單位報案，警政署刑事警察局今天證實，全案正在進行調查中。

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自由時報今天報導，LINE上周發現台灣部分用戶訊息內容遭擷取外流，立即清查，結果顯示，遭到黑客攻擊的對象包括總統府、行政院、軍方、縣市政府及朝野政黨等100多名政要，且受害者隱私設定中的Letter Sealing點對點加密功能遭到關閉。

報導指出，由於被鎖定的LINE用戶非常精準，顯示並非一般黑客所為；從入侵手法分析，黑客可能透過間諜軟件「飛馬（Pegasus）」發動攻擊，國安單位將進一步釐清。

針對這件事，LINE公司發布聲明指出，LIN系統偵測到異常後，立即採取必要措施保護用戶，並向執法單位報案，將會對這個事件持續採取必要的應對。

至於受害用戶身分和人數，以及黑客攻擊手法，LINE表示，因為已進入調查，不便透露相關細節。一般用戶若有疑慮，可檢查Letter Sealing點對點加密功能是否有開啟，以保護訊息安全性。

華盛頓郵報等多家媒體日前曾報導，以色列網絡情報公司NSO集團提供的間諜軟件「飛馬」被用於針對智能型手機的黑客攻擊，外泄的手機號碼高達5萬筆，受害者包括34個國家的600多名政府官員和政界人士，引起極大騷動。

刑事局今天表示，24日已接獲LINE的通知，LINE公司昨天並向該局正式報案，此案目前交由偵查第九大隊分析相關資料和偵辦追查。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，這樣的狀況大概不是為了勒索金錢，後面應該有一些政治目的，是要竊聽、盜取相關數據，而這些名單為何會泄漏出去，黨團要求國家通訊傳播委員會（NCC）跟法務部展開嚴密調查。

她並說，中共在台灣有很多間諜組織，如果有這種問題產生，恐怕已經上升到國安問題，也要求國安單位趕快尋求解決之道。