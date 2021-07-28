大跌眼鏡 北京隆重接待塔利班

塔利班可能快要登堂入室了，北京政權7月28日隆重接待其代表團，預示着一個重大轉變。新聞稿照片顯示中國國務委員、外長王毅在天津與塔利班二號人物巴拉達爾及代表團合影，會談，儼然如接待高級外交使團。塔利班，恐怖主義集團，王毅則形容是“舉足輕重的政治力量”。

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塔利班是一個武裝的原教旨主義恐怖團夥，極端伊斯蘭主義勢力，在短暫的五年掌權期間，把阿富汗變成基地恐怖組織基地，窩藏發動九一一襲擊的基地組織頭目本拉登。塔利班執政期間，嚴厲推行極端伊斯蘭教義，把婦女重新打回地獄，不準接受教育，絕對服從，稍有反抗，執行石刑，其殘酷令人髮指。

美國在2001年九月“九一一”事件發生後隨即發動戰爭，以阻止基地組織以阿富汗為基地繼續組織其他謀殺襲擊，這場戰爭20年後悲慘告終，數萬阿富汗平民失去生命，3500名北約軍人喪生，更不要提死的不計其數的阿富汗政府軍，以及那些無數受傷和致殘的平民。

美國開戰後塔利班逃竄了，現在正在捲土重來，隨着北約軍隊逐步撤出，塔利班控制了阿富汗越來越多的領土，尤其在美國於7月3日完成充滿爭議的撤軍後，塔利班更以驚人的速度挺進，有關組織一個包容現今政體以及塔利班的聯合政府的設想越來越不現實。

現實主義的拜登不可想象在世界的盡頭繼續一場不可贏取的戰爭，況且拜登的美國國內及外交有更緊急更優先的任務。拜登稱，現在“阿富汗的前途以及如何治理阿富汗事務，唯有阿富汗人民自己決定”，然而，美國發動阿戰二十年，改變了眾多阿富汗人的命運，有一個人群，隨着西方的撤出，將遭遇重大傷害，那就是阿富汗婦女。

如果塔利班重掌政權，阿富汗婦女面臨的危險最大。僅僅20年時間，阿富汗女性的地位有了重大改變，40%入學的兒童是女孩，她們進入了大學，她們可以參加工作，以前這是完全遭禁止的，她們甚至進入了阿富汗軍隊。塔利班原教旨集團一直設法阻止這一演變，殺害女記者，女醫生，女警察，女藝術家，殺害小學女生，襲擊幼兒園，威脅超過八歲的女童一律禁止入學。

法國世界報評論說，對所有阿富汗女性來說，戰爭遠遠沒有結束。對她們而言，無論拜登政府如何表白美國幫助她們開闢了平等的前景，塔利班捲土重來將是一個巨大的倒退。美國的撤出意味着她們被拋棄。

塔利班正在一步步攫取阿富汗領土，逼向喀布爾，極少數運氣較好的阿富汗人將被西方國家接納，更多的阿富汗人正在設法辦護照以備逃走，北京不失時機，與這個原教旨主義武裝團體的關係急速升溫。中國國務委員、外交部長王毅28日在天津會晤了由塔利班二號人物率領的塔利班九人高級代表團。

剛剛在天津接待了美國副國務卿謝爾曼的王毅以另外一種形式與美國對抗，用王毅的話說，美國和北約從阿富汗倉促撤軍，標誌着美對阿政策的失敗，這是給了阿富汗人民穩定和發展自己國家的重要機遇。這句話似乎解釋為給了塔利班一個可能掌權的機遇更具有現實性，王毅接下來是這樣稱讚塔利班的：阿富汗塔利班是阿富汗舉足輕重的軍事和政治力量，有望在阿富汗和平和解和重建進程中發揮重要作用。這意味着北京預感塔利班將重掌政權，管他是不是一個恐怖主義政權，北京需要把關係加速升溫。

北京與原教旨主義集團做了一筆交易：北京要塔利班保證不要把阿富汗變成一個製造恐襲的基地。王毅希望塔利班同“東伊運（東突厥斯坦伊斯蘭運動）等一切恐怖組織徹底畫清界限，予以堅決有效打擊……”原來北京擔心新疆動蕩。對塔利班政權而言，趁早搭上北京政權，何嘗不是一件好事，塔利班二號人物明確表示，塔利班保證絕不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情，希望中國在阿富汗重建和經濟發展中發揮更大作用。

對於北京與塔利班的這種糾纏，也許北京的喉舌，環球時報總編胡錫進一語道破，他於7月9日在新浪微博頗有點沾沾自喜地表述：“塔利班發言人表示中國是阿富汗的朋友，他們歡迎中國前往阿富汗投資，並表示反對任何人和任何力量從阿富汗的土地上攻擊中國等國家。現在知道中國外交的穩重和厲害了吧？美國在阿富汗打了20年，死2000多名軍人，花一萬億美元，如今塔利班視其為仇敵，阿富汗政府視其為自私自利的逃跑者。而中國的路線確保了我們既是喀布爾的朋友，也是塔利班的朋友。重要的是，我們永遠是阿富汗的朋友。”胡錫進唯一改動的是，塔利班在作上述表示時，把美國放在第一位，胡錫進改成“反對……攻擊中國等國家”。

塔利班近來也訪問了伊朗和俄羅斯，嘴上說的頗有“放下屠刀，立地成佛”的意思，但是，現實是阿富汗的內戰正在殘酷進行，阿富汗政府軍正在與北京所說的“舉足輕重的政治力量”殊死決戰，而聯合國警告，今年阿富汗死於戰火的平民可能是空前的。