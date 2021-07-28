港隊何詩蓓奪200米自由泳銀牌 港獲至今最好奧運成績

港隊女泳手何詩蓓今(28日)早在東京奧運會女子200米自由泳，以0.42秒之差輸給澳洲選手迪米絲，贏得銀牌，打開香港在游泳項目奪獎的大門，亦令港隊繼「劍神」張家朗摘金後，在東奧獎牌榜上再添一銀，令香港名列獎牌榜第21位，而一金一銀是香港歷屆最好的成績。

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23歲的何詩蓓得的雖是亞軍，但1分53秒92的時間卻打破了亞洲紀錄，亦比她自己保持的香港紀錄快0.9秒。以準決賽第二快時間晉身決賽的何詩蓓，今早排第5線，與剛獲400米自由泳冠軍的澳洲泳手迪米絲為鄰。比賽期間，她在100米時曾躋身首位，但在最後不足50米，被迪米絲從後追上，最終被迪米絲以1分53秒50的成績奪走金牌。銅牌得主是加拿大泳手奧萊錫(P. Oleksiak)，成績是1分54秒70。

何詩蓓今次是第二度出征奧運，而在出征東奧前，她以進入200米和100米自由泳決賽為目標，現已超額達成首個目標。她獲得銀牌後表示，前晚在選手村見證港隊「劍神」張家朗花劍奪金，目睹港人熱情而得到動力，亦知道努力有會成績，希望以自己和張的成績推動其他參加奧運運動員加油。她對於自己被視為世界最強泳手之一感到興奮，形容有「I belong」的感覺。

截至今早，中國以10金位居東奧獎牌榜首，亞軍是同獲10金但銀牌少了一枚的日本，緊隨其後是獲9面金牌的美國，俄羅斯奧林匹克委員會以7金位居第四。