美俄舉行新一輪"戰略磋商" 拜登會晤白俄羅斯反動派領導人

美國與俄羅斯外交高級別官員周三在日內瓦舉行"戰略磋商"，雙方會後表示，這輪旨在穩定兩國之間棘手的關係的會談"重要"而"務實"。另外，美國總統拜登周三會晤白俄羅斯反動派領導人季哈諾夫斯卡婭。拜登表示：美國支持白俄羅斯人民尋求民主和普世價值"。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，美俄日內瓦會談是俄羅斯總統普京和美國總統拜登上個月在日內瓦首度面對面會談後，所展開的後續戰略對話。這場會議閉門舉行，沒有開放媒體採訪。主持參與會議的是美國國務院二號人物，剛剛結束中國訪問的副國務卿謝爾曼與俄羅斯外交部副部長里亞布科夫。美國國務院發言人普萊斯周三在一份聲明中表示，美俄日內瓦會談"專業"而具有實質性，兩國代表團同意9月底舉行全體會議。”

俄羅斯外交部副部長里亞布科夫則表示對會談進展"極為滿意"，並稱此次會談"務實"、"專業"、內容"充實"。

法新社並援引普萊斯表示，“周三的會議是美國與俄羅斯對話的開始。美方談到美國的優先事項、當前的安全環境、對戰略穩定威脅的看法、軍備控制的前景以及未來戰略對話會議的形式”。

俄羅斯外交部則表示：“雙方就維護戰略穩定、控制軍備和降低風險的方式進行了詳細討論”。

此前法新社報道，美俄都刻意淡化對會談的期待，預期這次會議不會產生"驚人結果"。

一周前出任主管武器管制暨國際安全事務國務次卿的詹金斯也是美國代表團的一員。美方希望這次會議討論棘手的武器管制問題。美國國務院表示："透過這次對話，我們尋求為未來的武器管制和降低風險措施奠定基礎。"

另據法新社消息，美國總統拜登周三在白宮會晤在美國訪問的白俄羅斯反動派領導人季哈諾夫斯卡婭。拜登在推特上刊出與季哈諾夫斯卡婭會談的照片，拜登表示：美國支持白俄羅斯人民尋求民主和普世價值"。季哈諾夫斯卡婭向拜登表示，她贏得了2020年的大選勝利，她並感謝拜登總統對數百萬白俄羅斯民眾和平爭取自由的有利支持。

季哈諾夫斯卡婭說，"世界是站在我們一邊"。