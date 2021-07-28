美國聯儲局維持利率不變 預期美國經濟會繼續"走強"

美聯儲周三結束兩天的議息會議，維持聯邦基金利率不變，符合市場預期。美聯儲主席鮑威爾表示，通脹可能比預期“更高、更持久”，不過他認為物價上漲只是暫時的。美聯儲預期美國經濟及就業市場會繼續"走強"。

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法新社消息，美聯儲周三宣布議息結果，聯邦基金利率如市場預期維持介乎0至0.25厘。利率不變，維持接近零水平，符合市場預期。聯儲局再次承諾將使用所有工具支持美國經濟。

美聯儲的會後聲明指出，經濟活動和就業指標繼續增強，受疫情影響最大的行業已經有改善，但尚未完全恢復，美聯儲重申將維持目前利率水平，直到勞動力市場達到最大就業。目前通脹已升至2%，並有望在一段時間內適度超過這個水平，美聯儲指通脹主要反映暫時性因素。

聯儲局指出，自從12月為縮減量化寬鬆設定門檻以來，美國經濟已經朝着目標發展並取得進展，美聯儲將在未來的會議上繼續評估進展，而疫苗接種將可能繼續減少公共衛生危機對經濟影響，但經濟前景仍存在風險，發展取決於疫情的防控。

法新社報道，美聯儲主席鮑威爾在會後記者會上表示，通脹可能比預期的"更高、更持久"。不過，鮑威爾表示，物價上漲僅是暫時現象。鮑威爾說，相信通脹將從中期開始下降。他說，隨着重新開放，經濟進一步復蘇增長，這一輪通脹將逐漸消失。

聯儲局會後聲明表示，即使疫情蔓延令人擔憂，但經濟仍在繼續發展，美聯儲預期美國經濟及就業市場會繼續"走強"，並指通脹上升，主要是反映經濟重啟和疫苗接種等暫時性因素。

統計顯示，美國物價上漲速度創13年來新高，5月份P物價指數同比上漲3.9%。據6月發布的預測，預計今年通脹率為3.4%，然後穩定在2%的目標；2022年下降到2.1%，2023 年維持在2.2%。