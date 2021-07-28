首宗國安法案明天求情 業界料判具阻嚇性刑期 法官接恐嚇電話

2021 年 7 月 27 日，警察和記者在香港高等法院等待唐英傑離開法庭。24 歲的唐英傑是根據港版國安法受審的第一人，香港高等法院依據港版國安法宣判：唐英傑煽動他人分裂國家及恐怖活動罪成。這一判決受到人權維護者的廣泛譴責。

首名因觸犯《港區國安法》而裁定煽動分裂國家和恐怖活動罪成的被告唐英傑，高等法院將於明(29日)天聽取辯方求情，未知法官會否即日判刑，但大律師黃宇逸預料，由於被指控罪未有成功，被告應該不會被判終身監禁的最高刑期，但既是首宗案件，相信法庭會作出具阻嚇性刑罰。代表唐英傑的律師表示，要待判刑後才決定會否上訴。

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三名國安法指定法官昨(27日)天裁定唐英傑罪名成立後，警方同日傍晚接獲法院職員報案，指司法機構受電話滋擾及恐嚇，成為國安法生效後第三宗法官收恐嚇電話案件。香港過往絕少發生因裁決而威嚇法官的事件，有紀錄以來，只有一宗因跟蹤恐嚇法官而裁定藐視法庭的案例。

據了解，接獲恐嚇電話的，是唐案指定法官之一的杜麗冰，其辦公室職員接獲由法院總機轉來的電話，對方指罵杜是「狗官」，揚言要放炸彈和人肉炸彈襲擊杜官；另又聲言會斬死同案另外兩名法官彭寶琴和陳嘉信，之後便掛斷電話。職員認為事態嚴重，遂報警求助。警方將案件列作刑事恐嚇，交由警方有組織罪案及三合會調查科接手調查，暫時無人被捕。

律政司和司法機構均發表聲明，指港府會嚴肅處理恐嚇法官的違法行徑，絕不會容忍這種無視法紀及損害法治的卑劣惡行。機構重申，法官行使司法權力時，必嚴格依據適用法律和證據處理案件，並受到《基本法》保障，獨立地進行審判，不受任何干涉。任何人士如對判決或判刑不滿意，可循上訴機制處理。 翻查紀錄，身兼國安法指定法官的總裁判官蘇惠德去年12月3日接獲恐嚇電話，他當日曾拒絕壹傳媒集團創辦人黎智英的涉嫌詐騙案的保釋申請，之前曾處理唐英傑案，警方其後於本年3月拘捕兩名男子，懷疑與案件有關。另外，法官胡雅文在5月28日就去年「10．1」遊行非法集結案判刑後，其辦公室收到數個恐嚇電話。上述案件至今未有人被捕。

香港多年來只有一宗威嚇法官的罪成案例，事緣《東方日報》因不滿1996年一宗裁決，派遣「狗仔隊」跟蹤法官，並對法官進行恐嚇和人身攻擊，最終其總編輯黃陽午因為藐視法庭罪成而判監4個月，集團被罰款500萬洗元，成為傳媒藐視法庭最嚴重的案例。